El Ayuntamiento de València condena "muy firmemente" los asesinatos machista de Orihuela y Castelló

Compromís lleva carteles, el PSPV una pancarta de la que Vox se aparta y Catalá cree que "es mala idea ir cada uno por su cuenta"

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha celebrado este martes un minuto de silencio en condena a los dos últimos asesinatos machistas en Orihuela Costa (Alicante) y Castelló de la Plana para expresar el compromiso "muy firme" del consistorio de "luchar contra esta lacra social que ataca diariamente a las mujeres".

Así lo ha manifestado la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios tras el minuto de silencio en el que han participado todos los grupos políticos. Los integrantes del

grupo municipal de Compromís ha portado unos carteles con el lema 'Prou violència masclistes. Ens volem vives', y el PSPV ha llevado una pancarta con el lema 'No al terrorisme masclista'. Por su parte, los ediles de Vox, que estaban al lado de los socialistas, han optado por apartarse.

María José Catalá ha remarcado: "Desde luego no vamos a dejar de salir a la calle y decir alto y claro con nuestra presencia y también con la unidad que hay en esta corporación con representación de todos los grupos municipales que estamos en contra y que tenemos un compromiso muy firme de luchar contra esta lacra social que ataca directamente a las mujeres".

En este sentido, la primera edil ha destacado la importancia de "combatir" la violencia de género por "todas las vías": "Desde el ámbito de los más pequeños, a través de la educación, una educación comprometida con valores, hasta también reforzar toda la protección de las víctimas y sobre todo intensificar la labor por parte de las administraciones vinculada con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, medidas de protección de la víctima y todo lo que sea necesario", ha subrayado.

Catalá ha recordado que la ausencia de la pancarta corresponde a un protocolo acordado en la anterior legislatura donde se establecía que "se llevaría una pancarta cuando la víctima era de la ciudad de València y en el resto de casos hacer bajo el balcón un minuto de silencio con nuestra presencia".

En este sentido, María José Catalá ha insistido en que el PP durante la última legislatura respetó el protocolo creado por Compromís y "no" bajó a "montar el número con ninguna pancarta" por lo que considera "incoherente" cambiar el criterio que Compromís aprobó en esta institución.

ACTITUD "INCOHERENTE"

"Siempre he pensado que es una mala idea ir cada uno por su cuenta en una cuestión tan importante como la violencia de género", ha apuntado.

Asimismo, la primera edil ha criticado que los grupos PSPV y Compromís porten pancartas en este tipo de actos pero que "no haya ninguna para reivindicar los derechos de las mujeres que ven como sus agresores están saliendo a la calle".

"Recuerdo que 143 agresores sexuales han visto reducida su condena por la ley del solo sí o sí de la izquierda española y 13 de esos agresores han sido excarcelados y han salido a la calle", ha aseverado la alcaldesa al mismo tiempo que cuestionado: "¿Dónde está la defensa de las mujeres y las pancartas en estos casos? Yo no las veo. No las veo protestar por eso ni traer una pancarta. Me parece del todo incoherente".

De este modo, ha afirmado que la actitud de Compromís y del PSPV es "incoherente" en primer lugar, por ir "en contra de un protocolo que aprobaron ellos" y, en segundo lugar, por portar pancartas "solo" en esos caso y no "cuando hay una reducción de la condena de un agresor o porque una mujer está puesta en peligro porque a su agresor se le ha reducido la condena".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Joan Ribó, ha explicado que los miembros de su grupo han llevado carteles para dejar "clara" su posición en contra de la violencia de género y ha criticado que el gobierno de María José Catalá "esconda" y "no" lleve una pancarta "como marca el protocolo" y ha apuntado a que esta forma de actuar se debe al acuerdo con Vox porque "no quieren que se visibilice la violencia de género".

Respecto al protocolo, Joan Ribó ha rechazado que no se usara una pancarta durante los minutos de silencio y ha explicado que, cuando las víctimas no eran de la ciudad, se colocaba en el balcón una pancarta y que cuando la víctima era de la ciudad de València se llevaba a cabo una concentración portando la pancarta.

"CEDER A LOS PLANTEAMIENTOS DE VOX"

"El protocolo era poner una pancarta para que a todas las personas les quedara muy claro que había habido otra víctima de violencia de género. Pero alguien quiere que eso no aparezca, que no se visibilice, que se esconda y la alcaldesa ha cedido a estos planteamientos de extrema derecha. Eso es ideología de extrema derecha. Y lo tenemos que decir y repetir", ha apostillado.

A este respecto, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València ha insistido en que "no visibilizar la violencia de género es una forma de ideología de extrema derecha". "Nuestra posición, por tanto, es muy clara, de lucha siempre contra la violencia de género y de visibilizar esta violencia que por desgracia no está bajando sino que tenemos muchos problemas en España y en nuestra comunidad", ha indicado Ribó.

Por otro lado, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, sobre la polémica por la ausencia de la pancarta institucional en repulsa por la violencia de género, ha asegurado que el PSPV "no" va a "autocensurarse" ni a "rebajar" su forma de condena para que "Vox participe" y ha afeado al PP que haya sido "secuestrado" y haya "descafeinado" los minutos de silencio para "contentar" a "su socio preferente" cuando antes "siempre" han sido un motivo de "consenso" entre el resto de grupos.

"Han quitado la palabra machista para que participen los políticos de Vox. ¿Por qué tengo que autocensurarme? ¿Por qué tengo que omitir una realidad, o es que a caso el hombre que amenaza, coacciona, maltrata, apaliza, insulta, e incluso asesina a su mujer, no es un hombre machista, no está ejerciendo una violencia machista, ¿por qué tengo que omitir una realidad que es objetiva y indebatible?", se ha cuestionado Gómez quien ha apuntado a que el "problema" lo tienen los de Vox al "no querer aceptar la realidad".

"Si no quiere admitir que esa violencia que se ejerce contra la mujer es una violencia machista, que no participe. Pero yo jamás me voy a autocensurar", ha apuntado.