El Ayuntamiento de València dedicará una calle a Ana Orantes como símbolo de la visibilización de la violencia machista

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de València ha aprobado hoy, por unanimidad de todos los grupos políticos, "dedicar una calle a Ana Orantes, como símbolo de la visibilización de la lucha de las mujeres contra la violencia machista y "referente indiscutible" en la lucha por los derechos de las mujeres.

El Ayuntamiento de València se ha sumado asimismo al minuto de silencio, convocado este martes por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en memoria de Natividad, la mujer de Catarroja asesinada presuntamente por su pareja, en lo que sería un nuevo caso de violencia de género.

Representantes de los cuatro grupos políticos de la corporación municipal, encabezados por la alcaldesa, María José Catalá, han realizado esta concentración silenciosa en la puerta principal de la Casa Consistorial, a las 12:30 horas, para mostrar su repulsa y condena a este último asesinato por violencia machista.

"Desde este Ayuntamiento -ha continuado la alcaldesa-, no vamos a dejar de trabajar por esta causa porque al final es muy importante que en estas cuestiones como en las de igualdad, mejora salarial, eliminación del techo salarial o reforzar todos los canales de denuncia de abusos, agresiones sexuales, hay que estar menos a la pancarta y más al trabajo".

Por su parte, la concejala de Compromís Lluïsa Notario, que ha defendido la propuesta de dedicar una calle a Ana Orantes, ha resaltado que la iniciativa se haya aprobado por unanimidad. Al respecto, ha explicado que se ha adaptado la iniciativa inicial --que planteaba dedicar un jardín- para garantizar su aprobación y "evitar el veto de Vox, responsable del área de Parques y Jardines".

"Hoy queda claro que cuando hay voluntad política se pueden superar los bloqueos de la extrema derecha. Hemos hecho lo necesario para que Ana Orantes tenga el reconocimiento que merece, y lo hemos conseguido con el apoyo de todos los grupos", ha destacado Notario en un comunicado.

En ese sentido, ha subrayado que la aprobación unánime "envía un mensaje potente y necesario en un momento en el que todavía hay quien niega la violencia de género". Según Notario, "Ana Orantes no es solo una víctima, es una mujer valiente que con su testimonio sacudió conciencias y cambió la historia, abriendo el camino a las leyes que hoy protegen a tantas mujeres".

Compromís valora que la iniciativa haya prosperado gracias al "diálogo y a la insistencia" y ha destacado que la memoria de las víctimas "no puede quedar nunca supeditada a intereses ideológicos". Notario ha remarcado que dedicar una calle a Ana Orantes "es un acto de justicia, de memoria y de compromiso colectivo con una ciudad que no mira hacia otro lado ante la violencia machista".

La coalición ha celebrado el resultado de la comisión y ha insistido en que continuará trabajando para que València sea "una ciudad que reconozca, proteja y visibilice a las mujeres que han sufrido violencia, y también a aquellas que, como Ana Orantes, contribuyeron de manera decisiva a transformar la sociedad".

RECURSOS MUNICIPALES

En la actualidad, el Ayuntamiento de València destina, desde la Concejalía de Igualdad, diversos recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género como son el Espai Dones i Igualtat, servicio donde se informa, orienta y asesora a las mujeres, profesionales y asociaciones de mujeres de la ciudad; el sistema Viogén de seguimiento integral en los casos de violencia de género, o la unidad GAMA de la Policía Local, según ha resaltado el consistorio.

Esta unidad está especializada en la prevención, atención y protección personalizada de las mujeres víctimas de este tipo de violencia y, desde el mes de octubre, cuenta con un centro integral (CIVIG), situado en la calle Santa Cruz de Tenerife, cuyo objetivo es ir más allá de la atención a las víctimas para abordar la prevención y la detección de conductas de riesgo mediante un tratamiento adecuado de datos.

Asimismo, están disponibles los teléfonos 016, de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres; 600 000 016, el WhatsApp de atención del 016; 112, de Emergencias; 091, de la Policía Nacional; 092, de la Policía Local de València; y 900 58 08 88, del Centro Mujer 24 horas.