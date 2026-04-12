El Ayuntamiento de València desactiva el protocolo de contaminación atmosférica tras reducirse el polvo en suspensión

Imagen del cielo de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha desactivado el episodio tipo 1 de medidas informativas del Protocolo por contaminación atmosférica tras registrarse una mejora en los niveles de las partículas en suspensión PM10, según ha informado en consistorio a través de la red social X.

El Protocolo en caso de contaminación se activó este sábado debido al episodio de polvo en suspensión que comenzó a llenar el cielo el viernes, por lo que recomendó evitar la actividad física al aire libre y utilizar el transporte público.

Durante la jornada del viernes, las estaciones de medición de contaminación atmosférica de Avenida de Francia y Doctor Lluch (València) registraron un promedio diario de PM10 superior a 50 microgramos por metro cúbico, mientras que el resto de estaciones se situaron entre 30 y 46 microgramos por metro cúbico.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó el pasado viernes de que la máxima concentración de polvo en suspensión en el aire de la Comunitat Valenciana se produjo desde esa madrugada con previsión de prolongarse hasta la madrugada del domingo, con una tendencia del nubarrón de polvo a desplazarse hacia el Mediterráneo a lo largo del domingo.