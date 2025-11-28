Ayuntamiento de València y Diputación acuerdan el uso del TEM y La Mutant para desarrollar programación del Escalante

Archivo - Imagen de la fachada (i) del teatro El Musical (TEM) de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes un convenio de colaboración con la Diputación de Valencia por medio de cual la corporación provincial podrá desarrollar la programación teatral 2025-2026 del Escalante Centro de Artes Escénicas en el Teatro El Musical (TEM) y el Auditorio La Mutant, dependientes del consistorio de la capital valenciana.

De este modo, la administración municipal cede a la provincial el uso de estos dos espacios municipales para la realización de parte de las actividades teatrales de 2025-2026 del Escalante Centro de Artes Escénicas.

Así lo ha indicado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en la capital valenciana, Paula Llobet, en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local.

El objetivo de esta colaboración es regular la cesión a la Diputación de Valencia del uso del TEM y de La Mutant en determinadas fechas, comprendidas entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026, para la realización de parte de la programación teatral del Escalante. La utilización de las instalaciones municipales se llevará a cabo en las fechas acordadas entre ambas instituciones.

Este acuerdo se enmarca "dentro de objetivos prioritarios del consistorio como prestar especial atención a las artes escénicas en la ciudad, estimular la creación de propuestas y promover una programación fluida y de calidad para un público amplio y diverso, estable y exigente".

La Diputación de Valencia, a través de su Delegación de Teatros, dispone del Escalante Centro de Artes Escénicas, produce y desarrolla "una actividad escénica completa y variada, dirigida principalmente al público infantil y juvenil", y "participa en distintos actos culturales que enriquecen la vida ciudadana de la provincia".

A través de esta colaboración, la institución provincial aportará "los recursos humanos necesarios para facilitar la perfecta ejecución de las obras programadas por el TEM, asumiendo las modificaciones necesarias tras las funciones de El Escalante en la caja escénica, a fin de no menoscabar el potencial técnico del espacio para su programación", ha señalado el Ayuntamiento.

El material técnico del TEM y La Mutant y el del Escalante podrán compartirse en beneficio mutuo. Asimismo, se constituirá una comisión mixta de seguimiento y coordinación, con representantes de ambas instituciones y en régimen de paridad, para la resolución de dudas y conflictos y el desarrollo de las actuaciones contenidas en el convenio, ha apuntado la administración local.