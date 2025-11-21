El Ayuntamiento de València "espera y desea" que se resuelva "cuanto antes" el recurso sobre el 'museo' Sorolla

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha subrayado que el consistorio "espera y desea" que se resuelva cuanto antes el recurso que ha suspendido el proyecto para que el Palacio de Comunicaciones acoja el futuro Museo Sorolla.

Así lo ha expresado el portavoz 'popular' al ser preguntado por los medios por la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de paralizar el procedimiento de la licitación de la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones de València, en el antiguo edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento, hasta la resolución del recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV).

La administración autonómica sacó el pasado 1 de octubre a licitación la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones por un importe de 1.952.735 euros. La Generalitat anunció este verano que este edificio se convertiría en 2026 en un espacio museístico que acogerá más de 220 obras de Joaquín Sorolla, fruto de un acuerdo con The Hispanic Society of America.

El Colegio de Arquitectos, por su parte, interpuso un recurso en materia de contratación impugnando la licitación y los pliegos. Posteriormente, el TACRC ha concedido la medida cautelar y ha suspendido el procedimiento hasta resolver el recurso.

Al respecto, Caballero ha subrayado la relevancia de esta iniciativa cultural: "Es un proyecto importante para la ciudad, tener el Museo Sorolla en la Plaza del Ayuntamiento, en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, con piezas que vienen de Nueva York y de la propia familia Sorolla, y de fondos que pueda tener la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento de Valencia, todo reunido en un mismo sitio... es un proyectazo para la ciudad de València. Por tanto, esperemos que se resuelva cuanto antes".

Sobre este asunto se ha pronunciado también el concejal de Compromís por València Pere Fuset, quien ha instado en la Generalitat y el Ayuntamiento de València a "repensar" el futuro del Palacio de las Comunicaciones.

El edil ha recordado que "el capricho de Mazón y Catalá de hacer una exposición temporal en el edificio de Correos nos costó muy caro". "Estamos hablando de más de 17 millones de euros que tendrán que pagar los valencianos y valencianas por una exposición temporal". Ante esta situación, el concejal valencianista considera que el recurso que ha paralizado el proyecto "es también una oportunidad para replantearlo".

Así, Fuset ha defendido que las obras de Sorolla "pueden estar perfectamente en el Museo de Belles Arts de València, que es la segunda pinacoteca de España, un lugar cultural de referencia indiscutible y plenamente preparado para acoger estas obras de forma segura y no poner en riesgo este patrimonio universal ni gastar más de 17 millones de euros".

Al mismo tiempo, ha reiterado la propuesta de Compromís para transformar el Palacio de las Comunicaciones en una gran biblioteca pública: "Lo que planteamos es convertir el edificio de Correos en una biblioteca con salas de estudio, despachos para jóvenes y con espacios que llenen el edificio de vida ciudadana, y no solo de turismo".

"USO SOCIAL, CULTURAL Y PERMANENTE"

Para Fuset, esta alternativa "permitiría dar un uso social, cultural y permanente" en el emblemático edificio del centro de València, a la vez que garantizaría que las obras de Sorolla se preservan y se exponen en un espacio adecuado y consolidado".

Compromís recuerda que ya presentó una moción con esta propuesta al equipo de gobierno de Catalá que fue rechazada con los votos de PP y VOX. "Catalá nos vendió la moto sobre un gran museo fallero que acabó descartando, y la paralización de la exposición temporal tiene una última oportunidad para defender los intereses de la ciudad y rectificar un gasto desmesurado por alternativas sostenibles, permanentes y pensadas para el vecindario" ha concluido Fuset.