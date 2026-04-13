El Ayuntamiento de València instala el sistema de control de accesos de vehículos a la planta sótano del Mercat Central - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València inicia este martes, 14 de abril, las obras de instalación del sistema de control de acceso de vehículos a la planta sótano del Mercat Central.

Así lo ha anunciado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, quien ha añadido que los trabajos comenzarán una vez finalizadas las fiestas de Sant Vicent Ferrer porque "queremos minimizar las molestias a los vendedores y clientes del Mercat Central, por lo que hemos decidido posponer el inicio de las obras hasta después de las fiestas".

El edil asegura, en un comunicado, que el sistema que se va a implantar "permitirá mejorar la gestión del tráfico en el sótano del mercado y garantizará un acceso seguro y ordenado tanto para los vehículos que realicen tareas logísticas como para los compradores que recojan sus compras".

El presupuesto total de la obra es de 134.158,36 euros, IVA incluido, y se estima que la duración de los trabajos sea de tres meses aproximadamente.

El sistema de control de acceso incluirá la instalación de barreras electromecánicas, cámaras para identificación de matrículas, detectores de tarjetas y códigos QR, semáforos led y un sistema de gestión integral que controle los accesos de vehículos. El aparcamiento sobre el que se actuará es un aparcamiento de carga y descarga pero no es un servicio de aparcamiento.

La obra cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura ya que el Mercat Central es un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).