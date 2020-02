El Ayuntamiento de València pide "calma" ante el coronavirus y dice que atenderá las indicaciones de las autoridades

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha pedido este martes "calma" ante la evolución del coronavirus y ha apelado a la "responsabilidad" de todos a la hora de difundir noticias al respecto, además de destacar que para adoptar cualquier tipo de medida atenderá las indicaciones de las autoridades sanitarias con competencias en esta materia.

Así lo han indicado el vicealcalde y responsable de Ecología Urbana, Sergi Campillo, y al edil de Cultura Festiva y responsable de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, preguntados al respecto y por las medidas preventivas que se podrían adoptar durante la celebración de las Fallas en la rueda de prensa que han ofrecido para informar de la campaña en favor de unas Fallas sostenibles.

"Calma. En un momento de redes sociales en el que todos somos emisores de noticias hay que apelar a la responsabilidad máxima para evitar las 'fake news' --noticias falsas--, las alarmas y mentiras que funcionan muchas veces por las redes" sociales y que son a través de ellas "rápidamente difundidas", ha señalado Fuset.

Asimismo, ha resaltado que "las autoridades sanitarias son las "responsables de decir cómo y cuándo actuar" en situaciones como las generadas por el coronavirus, así como las "responsables de comunicarlo" por medio de sus "canales oficiales".

"Estamos abiertos a cualquier indicación que venga de las autoridades sanitarias al respecto", ha dicho, tras lo que ha insistido en "no dar credibilidad a bulos o 'fake news' que puedan circular". Ha resaltado que en València y en el resto de España, la situación es, "de momento, la que es y no la de otros sitios" respecto al coronavirus.

Tras ello, Pere Fuset ha avanzado que este miércoles se celebrará en el Ayuntamiento de València una Junta de Seguridad ordinaria con motivo de las Fallas y ha considerado que este encuentro será "una buena oportunidad para que si hay alguna cosa que hablar al respecto de hable".

"Por prevención, se hablará", ha expuesto, al tiempo que ha reiterado que "hasta el momento no hay" nada y que "las autoridades sanitarias no se han pronunciado por el momento" sobre este tema. "Calma, prudencia, no difundamos 'fake news'", ha repetido, a la vez que ha emplazado a la Junta de Seguridad de este miércoles.

Por su parte, Sergi Campillo ha subrayado también que "la competencia para establecer las medidas" ante el coronavirus "no es del Ayuntamiento" sino del Ministerio de Sanidad.

"Es una enfermedad que se está transmitiendo a nivel mundial. Es el ministerio, que se va a reunir con las comunidades autónomas para hablar de este tema, el competente. Como gobierno municipal tenemos que atender a las autoridades que tienen competencia en materia sanitaria y esperar sus indicaciones", ha declarado el vicealcalde que ha pedido de nuevo "calma".

Preguntados por cuál sería la reacción del mundo fallero si se tuvieran que adoptar medidas como la suspensión de las Fallas por el coronavirus, Campillo ha afirmado que "no se ha dado el caso por el momento" y ha considerado que responder a esa pregunta "sería imprudente". Por ello, ha emplazado "a esperar" y ha rechazado "hacer elucubraciones y comenzar a imaginar escenarios posibles que no se han dado en la ciudad".

"MUY AVENTURADO"

"Tenemos que esperar a lo que dictaminen autoridades sanitarias como la conselleria --de Sanidad-- y el ministerio --de Sanidad-- y también la Junta de Seguridad Local en la que se tratará este tema", ha agregado el vicealcalde.

"Quien marca las normas son las autoridades competentes, el ministerio y la conselleria. Por tanto, no tenemos nada más que añadir ahora. Elucubrar lo que pueda pasar en el futuro me parece muy aventurado", ha añadido.

Pere Fuset ha apuntado que "el trabajo preventivo se hace con trabajo, con gestión, no con improvisación ni con grandes declaraciones que puedan generar alarma".