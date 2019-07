Bad Bunny y el "reggaeton sin adulterar" de Zion y Lenox llegan a la plaza de toros de València

Publicado 02/07/2019 15:09:13 CET

Cartel del Latin Fest REMITIDA

VALÈNCIA, 2 Jul.

El trap latino de Bad Bunny, Lunay o Chris Jeday, el "reggaeton sin adulterar" del dúo Zion y Lennox y una pléyade de artistas y dj's esperan "reventar" este viernes, 5 de julio, el aforo de la plaza de toros de València en el tercer Latin Fest.

Se trata de uno de los principales festivales españoles de música urbana, para el está confirmada la asistencia de cerca de 9.000 personas al céntrico coso taurino de la calle Xàtiva, destaca la organización en un comunicado.

Benito Antonio Martínez Osorio --el nombre real de Bad Bunny-- lleva un par de temporadas como uno de los 15 músicos más escuchados del mundo en todas las plataformas de 'streaming'.

El puertorriqueño acaba de estrenar por sorpresa un álbum junto al célebre J Balvin: 'Oasis' (2019), disponible desde hace unos días. Bad Bunny cuenta sus reproducciones por millones y acumula un listado de colaboraciones de "auténtico pasmo", con aliados como Drake, Cardi B, Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Nicky Jam o Maluma.

Entre los grandes nombres del Latin Fest figuran sus compatriotas Zion y Lennox, premiados por la industria de la música en varias ocasiones, como los Biillboard Latin Music o los Latin America Music Award.

También Chris Jeday --nombre artístico de Carlos Ortiz Rivera--, productor, compositor y arreglista que ha trabajado con músicos de la talla de J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee, Don Omar y el propio Bad Bunny. Acumula cientos de millones de reproducciones para hits como 'Ahora dice', 'Soltera' o 'Bipolar'.

Nominado a mejor productor en los Billboard Latinos de 2018, Jeday se alió hace unos meses con el productor Gaby Music para dar salida a los temas de su paisano Lunay (Jefnier Osorio), diez años más joven que él. Este se ha convertido en "uno de los fenómenos recientes de los sonidos urbanos latinos gracias al irresistible tema 'Soltera'.

"EL JUSTIN BIEBER DEL TRAP"

Lunay, a quien muchos consideran "el Justin Bieber del trap latino", está llamado a ser una de las revelaciones de las próximas temporadas, por lo que es otra de las grandes atracciones del festival.

En definitiva, más de ocho horas de música durante las que disfrutar de dj's como los holandeses Afrobros y nombres del panorama nacional como El Illuminari, Yastice DJ, Juanjo García, Adry Bass, D Jam Saw, My On Tour o DJ Jair.

Otros de los ingredientes del festival son las 'performances', los bailarines y hasta una escuela de baile, la del 'Dance Center', que ofrecerá un show e impartirá una clase. Las entradas pueden adquirirse desde 40 euros en la web.

Como novedad, el Latin Fest dispone este año de una zona especialmente habilitada para menores de 15 años --acompañados por sus padres-- a la que pueden acceder con un pack a precio reducido (80 euros las dos personas).

El evento obtuvo el premio que otorga Fotur (Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e industrias afines de la Comunitat Valenciana) por su aportación al tejido empresarial y cultural valenciano.