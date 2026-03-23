Bajan las disoluciones matrimoniales en la Comunitat: suman 10.561 en 2025, un 8,8% menos que el año anterior

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VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de la Comunitat Valenciana recibieron durante el pasado año un total de 10.561 demandas de disolución matrimonial, un 8,8% menos que las 11.581 registradas en 2024, lo que sitúa a la autonomía, con 195, como la tercera con mayor cifra de este tipo de procedimientos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Baleares (207,7) y Canarias (205,2).

Así se recoge en los datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que refleja que la tasa media nacional se situó en 171,9.

De las 10.561 demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2025 en la Comunitat, 6.592 corresponden a demandas de divorcio consensuadas, que implica un 1,9% menos que las 6.723 contabilizadas un año antes.

Por su parte, los divorcios no consensuados presentados en los órganos judiciales valencianos fueron 3.582, lo que supone un descenso interanual del 19% en relación con las 4.423 de 2024.

Según el informe, también se produjo una disminución en las separaciones matrimoniales registradas el pasado año: las no consensuadas, 111, lo hicieron en un 17,2%, pues se registraron 134 el año anterior, mientras que la reducción de las consensuadas fue del 8,6%, con un total de 265 frente a las 290 de 2024. Finalmente, las demandas de nulidad matrimonial se mantuvieron inalterables, con un total de 11.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 5.818 demandas, de las que 3.666 fueron por divorcios consensuados, 1.933 por divorcios no consensuados, 150 por separaciones de mutuo acuerdo, 66 por separaciones contenciosas y tres para instar la nulidad matrimonial.

En la provincia de Alicante, la cifra total de procedimientos impulsados el pasado año alcanzó 3.581. De ellos, 2.236 se corresponden con demandas de divorcio consensuado, 1.247 con divorcios litigiosos, 87 fueron por separaciones consensuadas, otras 14 con no consensuadas y siete con nulidades.

En los órganos judiciales de la provincia de Castellón se presentaron un total de 1.132 demandas de disolución matrimonial. De ellas, 690 fueron divorcios consensuados, 402 divorcios no consensuados, 28 fueron separaciones de mutuo acuerdo y 11 separaciones no consensuadas. En Castellón se registró una nulidad.

PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

En 2025 se presentaron en los órganos judiciales valencianos 1.530 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4% más que en el año anterior, cuando ascendieron a 1.471. Esa modalidad de demandas por modificación de medidas es la única que se incrementó, pues las no consensuadas descendieron un 21%, al situarse en 3.123 por las 3.954 de 2024.

Las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales también se redujeron. Las no consensuadas lo hicieron en un 21,5%, al pasar de las 3.361 de 2024 a 2.638 el pasado año, mientras que las demandas de esta clase con acuerdo fueron 2.371, un 5,3% menos que las 2.504 de un año antes.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 1.869 demandas de modificación de medidas no consensuadas y 865 consensuadas en 2025. También se registraron en este periodo 1.431 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales sin acuerdo y 1.256 con él.

En la provincia de Alicante, fueron 944 las demandas de modificación de medidas litigiosas presentadas y 509 las consensuadas. En cuanto a las demandas de guarda, custodia y alimentos se presentaron 850 no consensuadas y 879 consensuadas.

Finalmente, los juzgados de la provincia de Castellón registraron 310 demandas de modificación de medidas sin consenso y 156 consensuadas, mientras que se presentaron 257 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales contenciosas y 236 con acuerdo durante el año 2025.