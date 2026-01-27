Las bajas por salud mental crecen un 325% entre los jóvenes desde 2015 y el sistema público está saturado, alerta la CEV

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en la presentación del primer 'Barómetro de Bienestar Laboral de la Comunitat Valenciana', - CEV

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bajas laborales por salud mental ha subido un 175% desde el año 2015 y, en el caso de los menores de 35 años, este crecimiento alcanza el 325%, mientras "la saturación del propio sistema de salud está alargando en muchos casos los procesos de baja".

Así lo ha advertido el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente, durante la presentación del primer 'Barómetro de Bienestar Laboral de la Comunitat Valenciana', elaborado por Key Executive y que cuenta con la colaboración de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

En la apertura del acto ha participado, además de Lafuente, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. Los resultados del estudio los han presentado el director de Relaciones Laborales de la CEV, Arturo Cerveró, y Anabel Morraja, socia directora de Key Executive.

El presidente de la CEV ha advertido de que el absentismo se ha convertido en "una lacra" y en un factor estratégico que amenaza de forma directa la competitividad de las empresas, hasta el punto de que se ha multiplicado por seis y solo en 2024 supuso 9,5 millones de bajas laborales.

Los datos revelan que casi un 70% del absentismo proviene de contingencias comunes. Lafuente ha subrayado que las compañías "no son islas" y todo lo que ocurre fuera --desde los problemas de salud mental hasta la situación del sistema sanitario- "impacta de lleno en la empresa y en sus cuentas de resultados".

Así, ha reivindicado que "la mejora del bienestar laboral necesita de la implicación de empresas, sindicatos y administración". "Las empresas no pueden asumir el coste de la ineficiencia administrativa. Necesitamos que las Mutuas sean protagonistas de la salud de los trabajadores también en los procesos por contingencias comunes Y necesitamos marcos normativos claros que den seguridad jurídica a este fenómeno", ha explicado.

Por su parte, Camarero ha señalado que el Observatorio pone de manifiesto que la carga emocional del trabajo es cada vez mayor y evidencia déficits en la evaluación y el seguimiento de los riesgos psicosociales. Ha subrayado que desde la Generalitat se está impulsando la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2025-2029 y se está trabajando el bienestar laboral a través del diálogo social, con colaboración público-privada y reforzando el papel del Invassat.

PUESTOS DE TRABAJO CON CARGA EMOCIONAL

El estudio se ha elaborado entre julio y noviembre de 2025, mediante encuestas online y 20 entrevistas "en profundidad" a empresas, sindicatos y expertos en la Comunitat Valenciana.

En el 77% de las compañías, al menos una cuarta parte de los puestos de trabajo tiene una carga emocional significativa. Así, el estudio advierte de una carga emocional elevada en los empleos, sobre todo en servicios, hostelería y atención al público.

Sobre la salud mental, el 61,3% de las empresas estima que menos del 5% de la plantilla ha sufrido en el último año trastornos psicológicos como ansiedad, depresión o estrés postraumático. Al respecto, los responsables del informe han advertido de una posible "falta de detección del problema".

FACTORES Y CAUSAS

En cuanto a las bajas por bienestar psicológico, el 38,7% de las empresas las atribuye principalmente a factores de la vida privada y solo el 12,9% a condiciones laborales, pero eñ 48,4% carece de información sólida.

El barómetro identifica como factores de riesgo psicosocial con mayor influencia negativa la presión de tiempo y la sobrecarga de trabajo, que el 51,6% de las empresas sitúa en nivel 4 de impacto y el 12,9% en el nivel máximo. También destacan el trato difícil con clientes, pacientes o proveedores y la inseguridad laboral, así como la mala comunicación o cooperación interna.

El perfil más afectado por este tipo de bajas se concentra en trabajadores de 25 a 45 años (35,5%) y un 16,1% de participantes atribuyen el perfil mayoritario a las mujeres.

Los factores del absentismo más señalados por las empresas son los factores personales (68%), la falta de motivación y compromiso (52%) y la saturación de la sanidad pública (32%).

El informe también señala que aparece una "renuncia silenciosa" por parte de los trabajadores cuando fallan salario, desarrollo y conciliación.

CAMBIOS ESTRUCTURALES Y APOSTAR POR MUTUAS

El estudio concluye que el bienestar laboral es necesario pero no suficiente para reducir el absentismo, sino que se necesitan cambios estructurales en la organización del trabajo, la calidad del empleo y la gestión del retorno tras la baja, ya que el absentismo es multicausal.

El barómetro también ha puesto el foco en la "saturación del sistema sanitario" y recomienda reforzar el protagonismo de las mutuas en el Sistema Público de Salud, para que colaboren en la recuperación de los trabajadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.

"TECNOESTRÉS"

El Barómetro dedica un apartado específico al impacto de la digitalización en el bienestar e identifica la "comunicación excesiva por medios digitales" como uno de los factores tecnológicos más relevantes: el 45,2% de las empresas la sitúa en un nivel intermedio de impacto sobre la salud psicológica y cerca del 30% la valora ya en niveles altos. El 38,7% destaca las interrupciones constantes por notificaciones y el 35,5% la dificultad para desconectar.

Pese a ello, el 45,2% de las compañías reconoce no tener implantada ninguna medida específica frente al tecnoestrés, mientras que un 35,5% ha optado por reforzar la formación digital y un 29,0% aplica políticas de desconexión.

APOYO ENTRE COMPAÑEROS Y FLEXIBILIDAD

Los principales factores protectores del bienestar laboral son los niveles muy elevados de apoyo social entre compañeros, que alcanzan el 83,3% de valoraciones positivas, y la flexibilidad para gestionar imprevistos personales, que obtiene un 77,5% de valoraciones positivas.

El reconocimiento y el feedback positivo son el punto débil, según este estudio: solo el 6,5% los sitúa en el nivel máximo.

En iniciativas de bienestar, el 58,1% de las empresas ofrece horarios flexibles y el 51,6% realiza encuestas periódicas de clima laboral y el 54,8% evalúa los riesgos psicosociales formalmente.

El Barómetro identifica en la Comunitat Valenciana empresas que ya han desplegado programas integrales de bienestar, con deporte, yoga, pilates, menús equilibrados, sesiones de mindfulness y coaching para gestionar la carga de trabajo y el estrés, gimnasio en la empresa, teletrabajo organizado y otras iniciativas como espacios o colegios dentro de la empresa para facilitar la atención a los hijos en episodios de avisos climáticos.