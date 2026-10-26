Baldoví, sobre actos con Rufián o Montero en la Comunitat: "Yo quiero una campana valenciana con candidatos valencianos"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví,en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado este lunes "partidario de que aquí, en Valencia, hablen candidatos valencianos" para las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha manifestado que él quiere "una campaña valenciana con candidatos valencianos".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios sobre si está previsto que participen en actos de campaña en la Comunitat Valenciana la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, o el candidato de ERC, Gabriel Rufián, dentro de la alianza electoral Compromís-Front Valencià (Compromís, EUPV, Podem y ERPV).

Baldoví ha apuntado que "de momento la campaña no está diseñada" pero que "ahora mismo solo hay previstos actos de candidatos valencianos y valencianas". "Lo que pueda pasar después no lo sé, pero insistimos en que la candidatura es de estricta obediencia valenciana", ha añadido.

El síndic ha incidido en que Compromís no ha "hablado con ninguna dirección de Madrid" y en que esta alianza electoral "es un acuerdo valenciano, hecho aquí, cocinado aquí y registrado aquí".

A preguntas sobre si en concreto vendrá Rufián, Baldoví ha remarcado que "es el candidato de ERC y nosotros aquí hemos pactado con ERPV". Ha asegurado que aún no sabe si este candidato visitará la Comunitat Valenciana pero ha insistido: "Nosotros queremos hacer una campaña de estricta obediencia valenciana".

"Si me preguntan a mí, yo soy partidario de que aquí, en Valencia, hablen candidatos valencianos. Yo quiero una campaña valenciana con candidatos valencianos", ha expuesto.

UN ACTO CON EL PSPV

Por otro lado, sobre si está previsto que Compromís comparta algún acto con el PSPV en el marco de la lista conjunta al Senado, Baldoví ha respondido que "probablemente sí que habrá algún acto con el PSPV" y que "no sería de descartar". Baldoví ha recordado que en la Comunitat Valenciana ambos partidos han llevado a cabo "muchas iniciativas juntos".

Asimismo, cuestionado sobre si cree que el PSOE tiene como objetivo ganar o estar preparado para realizar una buena oposición, Baldoví ha indicado que él no sabe cuál es el objetivo de los socialistas, pero que Compromís tiene claro que el suyo es "llevar diputados y diputadas valencianas a Madrid" e "impedir que gobierne el PP y Vox". Y así, ha insistido en que el objetivo de sacar estos diputados es "impedir que la extrema derecha y la derecha extrema entren a gobernar para hacer políticas en contra de la mayoría".