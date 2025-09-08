Baldoví cree que la carta de Vilaplana revela que Mazón miente: "Prefirió estar en El Ventorro antes que tomar el mando"

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha sostenido que la carta abierta a los medios de comunicación difundida el pasado viernes por Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, demuestra que el jefe del Consell "es un mentiroso" y "no tiene vergüenza" porque prefirió "estar en El Ventorro en lugar de estar donde tenía que estar, que es tomando el mando de todas las operaciones para salvar vidas" durante aquella jornada.

Baldoví, en declaraciones a los medios con motivo del inicio de curso escolar este lunes en Massanassa (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana, ha subrayado que la carta de Vilaplana "desmonta todas las versiones de Mazón e indica claramente que es un mentiroso y que no tiene vergüenza".

En la misiva, Vilaplana asegura que es la "primera interesada" en que se clarifiquen los hechos del 29 de octubre y reconoce que fue "un error" pedir que no se difundiera en un primer momento que había comido con el 'president' porque le parecía "injusto" quedar "vinculada" a "un capítulo tan doloroso": "A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar". Además, afirma que el jefe del Consell recibió llamadas que "interrumpieron de manera continuada" su conversación y que ella no conoció el contenido de las mismas.

"Cuando ya sabía todo lo que estaba pasando, él prefería estar en El Ventorro en lugar de estar donde tenía que estar, que es tomando el mando de todas las operaciones para salvar vidas", ha subrayado el síndic de Compromís, que ha reprochado al jefe del Consell que haya "mentido al pueblo valenciano" en "varias ocasiones".

Además, a su juicio, la misiva de Vilaplana revela también que en la Comunitat Valenciana "tenemos un presidente absolutamente irresponsable e indigno que, sabiendo que estaba teniendo llamadas de la consellera --Salomé Pradas--, prefirió estar hasta las siete menos cuarto en un restaurante antes que tomar el mando e intentar enviar un mensaje que seguro que hubiera salvado vidas". "Aquí en Massanassa hubiera salvado vidas", ha apuntado.

QUIERE QUE SEAN LOS PRIMEROS EN COMPARECER

Por otro lado, preguntado sobre la comparecencia de Maribel Vilaplana en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Joan Baldoví ha afirmado que falta todavía fijar la fecha, algo que corresponde a la Mesa de la Cámara Baja, que es la que "ordena la presencia de los diferentes testimonios".

En cualquier caso, ha mostrado su deseo de que tanto Mazón como Vilaplana declaren los primeros para que aclaren "de una vez por todas por qué tenemos un 'president' que miente reiteradamente", así como para que precisen "qué hizo realmente" el jefe del Consell en "aquellas horas" del 29 de octubre y por qué "no estaba donde tenía que estar y prefería estar en otros sitios".

"Es absolutamente impresentable e indigno para estos padres --de los alumnos de Massanassa--, para el pueblo valenciano, en definitiva, para todos los que sufren la dana, que no sepan aún dónde estaba su 'president'. La persona que había de velar por sus vidas y que prefirió estar en un restaurante, bebiendo y comiendo, en lugar de estar haciendo sus obligaciones, que era enviar ese mensaje de alerta", ha manifestado.