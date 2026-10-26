Baldoví cree que el PP no cesa a Camarero como vicepresidenta para que "la portavoz de Mazón siga aforada"

Archivo - El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví (imagen de archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado este lunes que el Consell no cesa a vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, para encabezar la lista del PP por Valencia al Senado porque "el único objetivo que tienen es que la portavoz de Mazón siga aforada".

"Es decir, para que no pase ni un solo minuto sin estar aforada, por si acaso la Justicia la cita o la imputa" por la instrucción sobre la gestión de la dana del 29 de octubre, ha aseverado Baldoví en declaraciones a los medios.

Baldoví ha recordado que este domingo se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, tras conocerse que encabezará la lista del Partipo Popular por Castellón al Congreso de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Esta situación, según el síndic, "contrasta en que hay otra candidata a la cual no cesan ni cesa", y se ha referido a la vicepresidenta primera, "la portavoz de Mazón, la persona que nos ha estado mintiendo más de un año".

Baldoví ha insistido en que "su único interés es estar aforada" y ha remarcado que esta situación es "un nuevo insulto a las víctimas de la dana, una manera de volverles a decir que no las respetan".

"CATALÁ ES EL PEREJIL DE TODAS LAS SALSAS"

Por otro lado, el portavoz de Compromís se ha referido también a la alcaldesa de València, cabeza de lista del PP por la provincia al Congreso y diputada autonómica, María José Catalá. "Es el perejil de todas las salsas. Yo no sé qué faena hará, porque cuando está aquí no hace de diputada. Es alcaldesa, pero ahora va de cabeza de lista. El PP en mi pueblo está absolutamente desquiciado, también podría presentarse, si quiere, de candidata en Sueca", ha ironizado.

Baldoví considera que el PP "tiene muy poca banqueta cuando hay que utilizar a la alcaldesa de València para llenar las listas del Congreso". "En palabras del portavoz del PP de aquí, Fernando Pastor, no se entiende que la alcaldesa de València también sea la candidata a Madrid", ha subrayado.

Baldoví ha cuestionado si Catalá "recogerá el acta de diputada o está engañando a los ciudadanos de Valencia", y ha comentado que Catalá, en Les Corts, "solo viene a votar, cuando viene". Así, ha insistido en que "esto es un engaño a los ciudadanos y es tratarlos con poca seriedad".

Baldoví ha recordado que él fue alcalde de Sueca y ha dicho que sabe que "todo no se puede hacer bien". "Por lo tanto, si va como candidata a Madrid, seguramente será para engañar a los ciudadanos. O dejará de ser alcaldesa o no recogerá el acta de Madrid. A mí me parece que está demostrando poco respeto a los ciudadanos de la ciudad de València", ha apostillado.

Preguntado por si se puede ser a la vez candidata a la Alcaldía y diputada como Pilar Bernabé, que encabezará la lista del PSPV-PSOE al Congreso, Baldoví ha respondido que no lo sabe pero que, "en todo caso", él siempre defiende que "uno se debe centrar en lo que ha de hacer". "O puede ser diputada o puede ser alcalde. Candidato puede serlo, pero las dos cosas no", ha añadido.

Por otro lado, el síndic de Compromís se ha referido a las victorias electorales de Lula da Silva en Brasil y la Liga de Estudiantes en Serbia. "Nos enseña que nada está escrito y que la historia también se escribe aquí el 29 de noviembre y se escribirá en mayo de 2027".