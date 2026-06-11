Baldoví dice que Mónica Oltra ha supuesto "un revulsivo" para València y para las expectativas electorales de Compromís

Baldoví dice que Mónica Oltra ha supuesto "un revulsivo" - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 11 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado hoy que Mónica Oltra ha supuesto "un revulsivo" para València y para las expectativas electorales de Compromís.

Baldoví se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha dado en Castelló junto a la diputada Verònica Ruiz al ser preguntado si asistirá el próximo 19 de junio al evento que compartirá el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con la futura aspirante a liderar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València y exvicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda.

El portavoz de la coalición ha confirmado que estará presente en dicho acto. "Creo que son dos personas que tienen mucho que decir, dos personas que dicen cosas muy interesantes, y evidentemente tengo la agenda comprometida ese día para asistir al acto", ha dicho.

Baldoví ha señalado que con Rufián tuvo mucho trato en el Congreso, y Mónica Oltra "tiene muchas cosas que decir y ha supuesto un revulsivo para la ciudad de València y para las expectativas electorales de Compromís" .

Al respecto, Baldoví ha confirmado que el próximo 4 de julio la asamblea de la coalición ratificará a Mónica Oltra "sin ninguna duda" como candidata a la Alcaldía de València. "Veo al PP muy nervioso con estos anuncios, y eso es un buen síntoma para nosotros", ha añadido.

Preguntado por su opinión respecto a la propuesta del presidente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, sobre un pacto con Compromís en la Comunitat Valenciana de cara a las próximas elecciones autonómicas, Baldoví ha indicado que Compromís es un proyecto "de estricta obediencia valenciana" que está pendiente de hacer a Mónica Oltra alcaldesa de València, a Verònica Ruiz alcaldesa de Castelló y, si puede ser, que haya un presidente de Compromís.

"Creo que ahora pasa más no tanto por los partidos como por los ciudadanos, es decir, sumar ciudadanos que puedan estar decepcionados con otras formaciones políticas", ha subrayado Baldoví, quien ha añadido que le gusta centrarse en los problemas valencianos. "Me gusta hablar de los problemas de mi casa, y no de otros territorios", ha concluido.

ENCUESTAS

Interpelado por los resultados positivos que dan las encuestas a Compromís en las próximas elecciones, Baldoví ha apuntado que los acoge con "satisfacción" porque cree que las encuestas responden al trabajo que están haciendo. "Creo que la gente nos percibe como los que somos capaces de ser la alternativa de gobierno, y como los que tenemos proyecto, ya que hacemos propuestas en todos los ámbitos", ha destacado.

Baldoví ha resaltado que el cambio en la Comunitat Valenciana es posible, y que Compromís está "preparado para liderarlo".