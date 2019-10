Baldoví dice que Pedro Sánchez es "Pedro y el Lobo" por anunciar "tantas veces" que reformará el modelo de financiación

455158.1.500.286.20191003132108

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, como "Pedro y el Lobo" por anunciar "tantas veces" la reforma del modelo de financiación.

Baldoví ha valorado de esa manera en Alicante este jueves el anuncio de Sánchez, quien en un mitin de precampaña electoral en València dijo que si revalidaba la Presidencia del Gobierno abordaría dentro de los próximos cuatro años el modelo de financiación, que afecta especialmente a la Comunitat Valenciana.

En ese sentido, el diputado nacionalista ha lamentado las "veces" que el líder socialista "ha dicho que sí y después que no" a la cuestión y ha apuntado que "no puede estar anunciando indefinidamente la reforma de la financiación" y, por ello, le ha exigido "hechos y no palabras".

"Nosotros en el documento que Compromís le entregó al PSOE el pasado 15 de agosto le decíamos que en ocho meses el Gobierno se debía comprometer a presentar un modelo de financiación", ha incidido.

En ese sentido, ha recordado que el trabajo es del Gobierno porque "los estudios están todos hechos y los expertos han dicho todo lo que tenían que decir", de modo que ha insistido: "Ahora es el tiempo de la política y es difícil, por eso le ponemos un plazo largo: es el tiempo de haga una propuesta".