Baldoví espera respuestas de Puente, ve "insostenible" su situación y cree que debería dimitir antes del 29N

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha confiado en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dé explicaciones y respuestas este martes en su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso a "todas las preguntas que se hace la gente" sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), aunque ha insistido en que ve "insostenible" su situación y por ello debería dimitir "más tarde o más pronto" y "no tendría que llegar" a la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa este lunes en la sede de Compromís, en València, en la que ha asegurado que el Gobierno de España debería "auditar todos los sistemas de seguridad de todas las líneas" ferroviarias, no solo de la que conecta Madrid y Andalucía, afectada por el siniestro.

Baldoví ha asegurado que en la mente de "muchos ciudadanos" existe "preocupación" sobre el estado de la red y ha insistido en que, tras los accidentes de Urda y de Adamuz, se deben asumir "responsabilidades políticas" y el ministro Puente "debería dimitir". "No somos quienes digamos cuándo, pero se han de asumir", ha dicho.

Respecto a la comparecencia de Óscar Puente prevista para este martes, ha exigido que el ministro dé "respuestas a todas las preguntas" y ha asegurado que su situación es "insostenible". También espera que revele "qué va a hacer" tras el accidente y anuncie una auditoría del estado de seguridad de las líneas. "Los ciudadanos quieren respuestas, pero también la asunción de responsabilidades políticas, que pasan por la dimisión de Puente, más tarde o más pronto, pero inexorablemente pasa por ahí", ha reflexionado.

Sobre si la continuidad de Puente al frente del Ministerio de Transportes podría afectar a la continuidad del Gobierno ante la proximidad de la cita electoral del 29 de noviembre, Joan Baldoví ha asegurado que esa cuestión la tendrá que valorar el propio Ejecutivo central, pero ha argumentado que una parte de la responsabilidad política "pasa por asumir responsabilidades cuando las cosas han fallado" y por ello Puente "no tendría que llegar" hasta el 29N.

"HIPOCRESÍA" DEL PP Y VOX

Dicho esto, el síndic de Compromís ha cuestionado la "hipocresía" del PP y Vox, formaciones a las que ha afeado que se personen ahora en el procedimiento judicial que investiga el accidente de Urda mientras que en otras tragedias como el siniestro de Angrois de 2013 o el de Metrovalencia de 2006 los 'populares' intentaran "silenciar a las víctimas y culpabilizar a los maquinistas".

También ha mencionado la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, en la que tanto el PP como Vox y sus líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "protegieron a una persona absolutamente indeseable" como el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "que no supo asumir sus responsabilidades".