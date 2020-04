Baldoví responde a quienes le llaman "camarero" en las redes: "No me ofende, denota el tufillo clasista de la derecha"

Pregunta si ir sin chaqueta y sin corbata le hace mejor o peor diputado y critica el "patriotismo de pacotilla"

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado este viernes que desde su última intervención en la Cámara Baja está recibiendo mensajes en redes sociales en los que se le llama "camarero", "persona de campo" y "defensor de los payasos", y ha asegurado que no le ofende, sino todo lo contrario, que le comparen "con estos trabajadores", aunque esas palabras denotan "una vez más ese tufillo clasista que siempre tiene la derecha".

"La derecha desde ayer me llama en redes 'camarero', 'de campo' y 'defensor de los payasos'. Estoy orgullosísimo de que mis hijas hayan sido o sean camareras, de trabajar el trocito de tierra que tengo y de defender las condiciones laborales también en el mundo de la cultura", ha escrito en su Twitter junto a un vídeo.

En él, explica que tras su intervención en el Congreso en el debate sobre la prórroga del estado de alarma "la derecha salió en tromba en las redes sociales" y le "acusaron" de "cosas muy curiosas": "Me llamaron camarero, me dijeron que parecía de campo o me acusaron de ser el defensor de los payasos; no me ofende, al contrario, me siento muy orgulloso de que me comparen con estos trabajadores".

No obstante, añade, "denota una vez más ese tufillo clasista q siempre tiene la derecha y delata muy claramente para quién trabajan".

"¿Ir sin chaqueta y sin corbata me hace mejor o peor diputado? ¿Parecer de campo implica que no voy a hacer buenas intervenciones? ¿Hacer una propuesta razonable como que los trabajadores de la cultura puedan tener acceso a las mismas prestaciones que tienen los demás trabajadores en este tiempo convulso?", ha cuestionado.

Baldoví recuerda que ya le pasó algo parecido cuando dijo que era maestro de Educación Física y lamenta que "la derecha distribuye su ración semanal de odio" y esta semana le ha tocado a él y a los trabajadores del campo, la hostelería o la cultura. "En fin, esa es su manera de entender el patriotismo, un patriotismo de pacotilla", concluye.