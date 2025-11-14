Baldoví tilda de "racistas" las enmiendas de Vox a la RVI y censura la "agenda ideológica y de odio" de los de Abascal

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, atiende a los medios de comunicación, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado de "absolutamente peregrinas, racistas y xenófobas" las enmiendas presentadas por Vox al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y ha censurado que a esta formación "lo único que le interesa es introducir su agenda ideológica, de odio y de racismo en la agenda política diaria" de la Comunitat Valenciana.

De este modo ha valorado las enmiendas del partido presidido por Santiago Abascal, que pide, entre otras cuestiones, que se garantice a los beneficiarios de la ayuda "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país", así como "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres". También exige que la ocupación de una vivienda sea considerada infracción "muy grave".

En declaraciones a los medios este viernes tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica, ha asegurado que estas iniciativas se enmarcan "en la línea de lo que está haciendo Vox", que "lo que pretende es introducir su agenda ideológica en el debate del día a día".

"Son propuestas absolutamente peregrinas, absolutamente racistas y absolutamente xenófobas", ha sostenido Baldoví, que ha considerado que a Vox "no le interesa realmente si las personas, con independencia de donde vengan y como sean, si sufren o si tienen una situación de necesidad". "Lo único que le interesa es introducir su agenda ideológica, de odio y de racismo en la agenda política diaria", ha advertido.

En cualquier caso, el síndic de Compromís en Les Corts ha reiterado la necesidad de convocar elecciones en la Comunitat Valenciana para que se le "devuelva a voz al pueblo" y que se elija a "un nuevo presidente o presidenta de la Generalitat fuerte" y que no esté "sometido a las exigencias de la extrema derecha".