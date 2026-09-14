Baldoví ve "evidente" que el candidato de Compromís a la Generalitat será él a falta de un "formalismo" en la coalición

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, durante una entrevista concedida a Europa Press, a 15 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que el candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat será "la persona que está ostentando la sindicatura" del grupo en el parlamento valenciano, es decir, él mismo, a falta de un "formalismo" en el seno de la coalición valencianista. "Es evidente, no podía ser de otra manera", ha afirmado.

Sobre el momento en que se elegirá al candidato, ha indicado que será "cuando los órganos de Compromís decidan", por lo que se ha mostrado "tranquilo", aunque ha avanzado que esta cuestión se abordará "pronto". "Siempre he dicho que allá donde Compromís decida que esté, estaré. Si decide que sea el candidato a 'president' de la Generalitat, estaré profundamente honorado de representar a una marca como Compromís", ha resumido.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, preguntado por este asunto, al mismo tiempo que ha diferenciado su situación de la que tiene el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el PPCV. "A mí, los míos, sí que me dicen que me quieren para 'president'. Y a ellos, los suyos, no te dicen ni lo que haces, Juanfran", ha reivindicado.

"Yo voy a los pueblos y los candidatos a alcaldes o en las ejecutivas se me dice que la gente quiere que encabece la candidatura. En cambio, Pérez Llorca, una semana y otra, un acto y un acto, viene --el secretario general del PP Miguel-- Tellado, viene Ester --Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso-- y nadie le dice, Juanfran, tú serás mi elegido. No se lo dice nadie. Por lo tanto, esa es la diferencia fundamental entre Juanfran y Joan Baldoví", ha agregado el síndic de Compromís.

"LA REALIDAD VALENCIANA ES OTRA"

Preguntado por si estaría dispuesto a afrontar un proceso similar al de Irene Montero --que se ha comprometido a someterse a unas primarias abiertas para ser candidata de Podemos a las elecciones generales--, Baldoví ha afirmado que respeta "muchísimo" las decisiones de Podemos y de Montero, pero ha replicado: "La realidad valenciana es otra".

"Compromís y Joan Baldoví estamos centrados en combatir al PP, en construir una alternativa que habla más de personas que de siglas. Una alternativa que pasa, evidentemente, por que Compromís pueda recoger ese voto decepcionado del Partido Socialista y generar la confianza para poder echar al PP y a Vox de este gobierno", ha remarcado.

Y cuestionado sobre si un proceso de primarias abiertas a la ciudadanía sería ahora el modelo idóneo, el síndic de Compromís ha insistido en que esa decisión "aún no se ha tomado" en el seno de la coalición, pero ha garantizado: "En todo caso, habrá una ratificación en votación de la próxima candidatura a 'president' de la Generalitat".