Baleària cierra acuerdos para la adquisición de la naviera Armas Trasmediterránea, pendiente de la CNMC

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa Baleària, con sede en Dénia (Alicante), ha cerrado acuerdos con la propiedad de la naviera Armas Trasmediterránea para la adquisición de su actividad en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán, además de una parte del Estrecho, que mayoritariamente ha sido comprada por el grupo naviero danés DFDS. El cierre de la operación estará pendiente en su ejecución de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La adquisición comprendería en su conjunto la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de Tierra y Flota, según ha informado la compañía en un comunicado.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha afirmado que "estos acuerdos de carácter estratégico" permitirían a la naviera con sede en Dénia "alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado marcado por la presencia de grandes grupos trasnacionales de gran tamaño y fortaleza financiera, así como para garantizar la estabilidad de los servicios marítimos y del empleo".

"Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas", ha manifestado.

Asimismo, con la pertinente aprobación por parte de la CNMC, Utor ha señalado que "Baleària recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidar la presencia de una naviera local competitiva".

De otro lado, Utor ha recalcado que la aprobación de estas operaciones "garantizaría la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico", ya que "una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de las líneas de interés público".

"La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares; un papel que hemos asumido desde hace más de 25 años, que pusimos en valor durante el covid y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo de forma integral", ha agregado.

También ha señalado que Baleària es "consciente" del "gran desafío" que supone llevar a cabo este proceso: "Estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad y para ello contamos con la ilusión y el entusiasmo de todos nuestros grupos de interés, a los que incorporamos las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos".