La Banda Sinfónica del Conservatorio José Iturbi ofrece este viernes un concierto de homenaje a Salvador Chulià - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica del Conservatorio Municipal de València José Iturbi ofrecerá el próximo viernes un concierto de homenaje a Salvador Chuliá, quien fue el director de la institución durante 22 años, y que falleció el pasado mes de agosto a los 81 años de edad.

El recital tendrá lugar a las 19:00 horas, en la Sala José Roca del conservatorio con acceso libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala, detalla el Ayuntamiento de València en un comunicado.

Salvador Chuliá, natural de Catarroja, fue director del Iturbi entre los años 1992 y 2014, aunque empezó en el centro en el año 1978 como profesor de Armonía y Composición. Durante su etapa en activo fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música desde su fundación, presidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos (Cosicova) y académico numerario de la RACV (Real Academia de Cultura Valenciana).

Bajo la batuta del profesor y director de Orquesta y Banda de Música del Conservatorio, Vicente Francisco Chuliá Ramiro, la Banda Sinfónica del Conservatorio Municipal de València José Iturbi interpretará y estrenará piezas musicales creadas y compuestas para la ocasión. Es el caso de las obras firmadas por el profesor de Percusión del centro José Suñer Oriola (Oberture 40), o por los compositores Enrique Hernándis (Mar de Febrer) Vicente Chuliá (Cinco momentos contrastantes) y Ferrer Ferrán (Herencia sonora), que se ofrecerán en la primera parte del repertorio.

Durante la segunda parte del concierto, se interpretarán piezas del propio homenajeado, Salvador Chuliá, como las tituladas Joaquín Pedro, Al Maestro Serrano, o la pieza en tres partes Espíritu valenciano.