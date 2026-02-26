La Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV abre su gira 2026 con el apoyo de Cajamar como patrocinador oficial

Firma del convenio - FSMCV

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica de Mujeres de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) inicia este mes de febrero su gira de conciertos 2026, un recorrido musical que tendrá como eje el Día Internacional de la Mujer (el 8 de marzo) y que contará con el respaldo de Cajamar como nuevo patrocinador oficial de la formación tras la firma de un convenio de colaboración destinado a apoyar tanto el proyecto artístico como el desarrollo de la gira.

La gira comenzará este sábado, 28 de febrero, en el Teatro del Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria (Valencia) a las 19.00 horas y continuará el domingo, 1 de marzo, en el Teatro de la Sociedad Musical La Popular de Pedralba (Valencia), también a las 19.00 horas, según ha informado la entidad en un comunicado.

El 6 de marzo llegará al Teatro Astoria de Chiva (Valencia), a la misma hora; el 7 de marzo, se actuará en el salón de actos del Ayuntamiento de l'Alcora (Castellón) a las 12.00 horas, y el 8 de marzo, en el Teatro Serrano de Gandia (Valencia) a las 17.00 horas). En esta última cita culminará la gira coincidiendo con la conmemoración del 8M.

Al frente de la formación se sitúa la directora Celia Torà, que vuelve a dirigir la unidad artística tras su experiencia al frente de la banda en 2023 y "consolidando una nueva etapa artística marcada por la proyección del talento femenino en el ámbito bandístico", ha destacado la misma fuente.

El programa musical de la gira está protagonizado por compositoras y configura "un repertorio diverso que combina creación contemporánea, memoria colectiva y repertorio bandístico actual".

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha destacado la "importancia" de iniciativas como esta. Así, ha señalado que las giras de esta banda sinfónica de mujeres "representan mucho más que una programación de conciertos", dado que "son espacios de visibilidad, encuentro y proyección del talento femenino dentro de nuestro movimiento musical". Igualmente, ha resaltado que "refuerzan el compromiso de la federación con la igualdad y la generación de referentes en la música".

Por su parte, el director territorial de Cajamar, Jesús García, ha asegurado que la colaboración acordada se enmarca en el apoyo de esta entidad "a las bandas y escuelas musicales de la Comunitat Valenciana, que representan la identidad, la cohesión social y el tejido cultural" de sus pueblos. García ha remarcado que en el caso de la Banda Sinfónica de Mujeres suma además "la visibilización y reivindicación del papel e influencia de la mujer en la historia de las sociedades musicales valencianas".

La Banda Sinfónica de Mujeres de la FSMCV, creada para reconocer el papel de las mujeres en todas las facetas del ámbito musical --interpretación, dirección, composición y gestión--, reúne a intérpretes procedentes de sociedades musicales de toda la Comunitat Valenciana y se ha consolidado "como uno de los proyectos artísticos más representativos de la federación, combinando excelencia interpretativa con una clara dimensión social y cultural", ha insistido este colectivo.

La gira 2026, ha añadido, "reafirma así el compromiso de la FSMCV con el impulso de nuevas miradas en el repertorio bandístico y con la promoción de proyectos que contribuyen a fortalecer la igualdad y la diversidad en el movimiento musical valenciano".