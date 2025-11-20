Baño carga contra el "ninguneo" a Alicante en los PGE: "Se acabó estar en la cola de la inversión"

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha cargado este jueves contra el "ninguneo" a Alicante en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de un Gobierno "ausente" con la provincia y ha advertido: "¡Se acabó estar en la cola de la inversión". Asimismo, ha alabado la figura del 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, de quien ha dicho que ha sufrido un "enseñamiento inhumano" y ha mostrado su confianza en que la nueva etapa que se abre siga el camino emprendido por él.

Así lo ha indicado en su discurso en la Noche de la Economía Alicante, que ha celebrado su 50 edición en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), con más de 1.300 asistentes --entre empresarios, autoridades y representantes de diversos sectores económicos y sociales de la provincia de Alicante--, según ha informdo la entidad en un comunicado.

La celebración ha tenido como momento central la entrega de la Medalla de Oro y Brillantes al empresario de Benidorm (Alicante) Enrique Ballester Chofre, en homenaje a su trayectoria empresarial de más de 60 años y su compromiso social con la Marina Baixa.

Baño ha subrayado que Alicante "no va bien" y la situación estructural apenas ha mejorado desde 2022. Sin embargo, ha pedido que no se permita que "las excusas coyunturales tapen el deterioro estructural de nuestra provincia", que "sigue estando en la parte baja en la mayoría de los indicadores económicos de España". Y con una economía que "sigue dependiendo en exceso del turismo y del ladrillo, lo que nos expone a la violencia de los ciclos económicos".

Los datos, ha dicho, no son "como para sentirse satisfecho, ni la sociedad civil alicantina aquí representada, ni la Generalitat Valenciana aquí representada, ni mucho menos el Gobierno de España, una vez más ausente".

"Cómo da igual gobernar sin el parlamento y sin presupuestos. Es decir, cómo da igual gobernar sin el pueblo", ha lamentado y ha criticado que "nadie parece pensar en el futuro a más de unos meses a la vista". En la Comunitat Valenciana, ha subrayado que se ha pasado por "un periodo convulso, en el que se anteponen las culpas a los ciudadanos; en el que el enfrentamiento se ha convertido en un fin en sí mismo", una "inestabilidad política" que "afecta directamente a nuestras empresas: sin un rumbo definido en las instituciones, es más difícil invertir, crear empleo y planificar a futuro".

"Alicante sigue sufriendo un abandono inversor por parte del Estado que clama al cielo. Llevamos décadas ninguneados en los Presupuestos Generales del Estado y en la acción del Gobierno central. Cada prórroga de los presupuestos es un año más perdido para Alicante", ha asegurado y ha añadido: "Estamos cansados de ser ciudadanos de segunda".

"Se acabó de ver cómo siempre caen los proyectos en otros sitios mientras aquí tenemos que salir a la calle a mendigar lo nuestro. No queremos más que otros, pero tampoco menos", ha proclamado.

MAZÓN "AL MENOS HA TENIDO LA VALENTÍA DE ECHARSE A UN LADO"

El presidente de la Cámara se ha referido también a la reciente dimisión de Carlos Mazón, "triste para mí por la amistad que nos une y la defensa de los intereses de Alicante que compartimos". "Todo ello unido a las circunstancias que la han rodeado y el dolor vivido por todos, especialmente por las víctimas, pero la desmesura y el ensañamiento ha sido y sigue siendo inhumano", ha sostenido, y ha considerado que "lamentablemente, ninguna institución de gobierno ha estado a la altura de las circunstancias tras la dana" pero "al menos, alguien ha tenido la valentía de echarse a un lado".

"Me queda confiar en que esta nueva etapa política que se abre continúe con ese camino que el gobierno de Mazón inició y que por fin Alicante sea tratada como lo que es y lo que merece", ha añadido, aunque ha advertido que "la reconstrucción no puede convertirse en una excusa para demorar acciones pendientes en la provincia de Alicante". "Al contrario, debe ser una oportunidad para dinamizar la economía, para ofrecer a las víctimas y afectados un entorno económico pujante y cargado de oportunidades", ha afirmado.

Baño ha afirmado que mientras sea presidente de la Cámara "no permitiremos que Alicante quede relegada", ha manifestado, y se ha referido también a la "legítima aspiración de la Cámara de Alicante de dotarse de unas nuevas instalaciones como merece la institución, esta provincia, sus empresas y empresarios". "Y no una sede de postureo como algunos han querido contar", ha señalado.

Baño también se ha dirigido al presidente del Sabadell, Josep Oliu, y ha mostrado su satisfacción porque se haya ganado la "batalla" de la OPA. "Ahora sólo nos queda desear que el espíritu de la CAM siga vivo en el día a día del Sabadell y que nunca se olvide que aquí os acogimos con los brazos abiertos cuando nos necesitasteis", ha expuesto.

El presidente de la Cámara se ha comprometido a seguir "impulsando proyectos estratégicos" y "apoyando a nuestras pymes, ayudando a que ganen tamaño y productividad" y a personarse en asuntos a resolver como "el déficit de infraestructuras de transporte y la escasez de agua". "No esperamos ya grandes ayudas milagrosas de Madrid en los próximos años, seamos realistas, así que tendremos que confiar en nuestras propias fuerzas, en la Generalitat y en la Diputación, para sacar adelante nuestros proyectos", ha concluido.

"ESFUERZO, EXCELENCIA Y CAPACIDAD DE AVANCE"

Pos su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que ha intervenido en el acto, ha subrayado "el esfuerzo, la excelencia y la capacidad de avance y superación" del tejido empresarial alicantino, y ha destacado la labor del Consell para generar un "entorno propicio" para la inversión y el crecimiento.

En su intervención, Camarero ha destacado la "humanidad, la empatía y la solidaridad" que el tejido empresarial de Alicante demostró tras la riada del pasado año en Valencia, ha reconocido la importancia que representa la Cámara de Comercio de Alicante como un "agente social imprescindible" y ha valorado su función a la hora de "tender puentes, conectar oportunidades y anticipar retos", ha informado la administración autonómica en un comunicado.

También, ha puesto de relieve las políticas del Consell para consolidar un entorno que favorezca la actividad empresarial. En este sentido, ha afirmado que las acciones emprendidas desde el inicio de la legislatura "funcionan y funcionan bien", con cerca de 12.000 nuevas empresas creadas en la provincia en dos años, un récord de autónomos y la cifra más alta de personas trabajando en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha insistido en que el Consell seguirá avanzando en "rebajas fiscales, simplificación burocrática y apoyo a las empresas", y ha defendido la necesidad de garantizar inversiones estratégicas como el Corredor Mediterráneo, la ampliación de los aeropuertos, la mejora de las infraestructuras hídricas y la reforma urgente del sistema de financiación autonómica.

Del mismo modo, ha apelado a la unidad para consolidar una Comunitat Valenciana "que nunca se ha rendido ante la adversidad", y ha animado a seguir trabajando juntos para impulsar la transformación digital, la internacionalización, la sostenibilidad y la competitividad.

RESTO DE PREMIOS

La Cámara de Comercio de Alicante ha entregado además los Premios 2024 a seis empresas de la provincia. En la categoría de Comercio, el premio ha recaído en Bardisa; Internacionalización, a Suchiar de Santa Pola; Industria, para Aiscan de Biar; en Innovación Empresarial, para Avincis Aviation de Mutxamel; Turismo, a CDV de Alicante y Propiedad Intelectual ha recaído en la empresa Borrell, de Dénia.