Barcala acusa al Gobierno de España de "utilizar" a los menores no acompañados como "instrumento de política"

El PSPV insiste en que el primer edil "sigue órdenes de Vox"

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha acusado al Gobierno de España de estar "utilizando" a los menores migrantes no acompañados como "instrumento de política partidista" en el contexto de la propuesta de traslado de estas personas entre comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios, durante las que se ha remitido a las "declaraciones oficiales" de la portavoz del gobierno local, Cristina Cutanda, sobre este asunto: "No son competencias municipales, no tenemos los medios, ni tenemos la capacidad ni tenemos los medios ni humanos, ni materiales ni económicos para abordar una situación absolutamente sobrevenida".

En este sentido, ha remarcado que la "responsabilidad" de "lo que se está haciendo" es del Ejecutivo central, cuya actuación ha definido como algo "absolutamente vergonzoso y lamentable" por estar "utilizando" a esos menores no acompañados "como instrumento de política partidista".

"Con eso cierra acuerdos con Cataluña, con País Vasco, dando una serie de ventajas, con eso mercadea. Y yo creo que los menores no acompañados no pueden ser objeto de mercadeo, del mercadeo político al que Pedro Sánchez, el Partido Socialista y toda la izquierda que le está apoyando están sometiendo, dejando al final que a unas administraciones como son las locales, que no tenemos ninguna competencia, terminemos apareciendo como si fuéramos los malos de la película. Pues no, no tenemos medios para hacerlo, no tenemos competencia para hacerlo y no tenemos la responsabilidad de tener que hacerlo", ha enfatizado.

En esta línea, ha reclamado "a quien sí es el responsable de resolver este tema" que "lo haga con equidad, que lo haga con recursos, que atienda y mire primero por los menores no acompañados y no por el rédito electoralista que puede estar sacando o para poder seguir sosteniéndose en el tiempo utilizando como moneda de cambio a esos menores, a los inmigrantes, frente a esos socios y a esos apoyos que necesita Pedro Sánchez para seguir manteniéndose en el sillón de Moncloa".

"El Ayuntamiento de Alicante siempre se ha mostrado solidario, siempre ha puesto todos los medios", ha recalcado el primer edil, que ha insistido en que los recursos y ayudas municipales van "mucho más allá" de las competencias que "estrictamente" son de la administración local.

"Y no hay diferencias si lo que estamos exigiendo es que se trate con dignidad con los recursos, con las ayudas y por quien es realmente responsable, que deje de lavarse las manos y que deje de hacerse ese tipo de afirmaciones, es decir, hombre, si somos muy solidarios, ¿por qué no ayudamos en esta ocasión?", ha destacado.

Y ha continuado: "Nosotros estamos ayudando y estamos poniendo todos los recursos y los estamos sosteniendo en este momento. ¿O es que alguien piensa que no estamos atendiendo a menores no acompañados en la ciudad de Alicante? Porque lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo".

"NO SE PUEDE SEGUIR SATURANDO EL SERVICIO"

En este sentido, Barcala ha insistido en que "no" se puede "seguir saturando el servicio" hasta el punto "de haber llegado a no poder atenderlos" y ha recalcado que el consistorio "no" va a "asumir" la responsabilidad de atender "mal" por esas condiciones "a unos menores a los que es el Gobierno de España quien tiene que atender y eso que quede muy muy claro, muy muy claro". "Rechazo completamente cualquier comparación o cualquier acusación de que no somos nosotros los que no los estamos atendiendo", ha apostillado.

Y ha insistido en que "es el Gobierno de España el que los está abandonando, como abandona a los mayores inmigrantes una vez que entran con una patera o bajan de un avión y los deja abandonados en las calles".

De nuevo, ha recalcado que "los alicantinos, con recursos de los alicantinos", están mostrando "toda esa solidaridad y sosteniendo" el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), casas de acogida, programas de integración y escolarización.

"Daremos un detalle muy muy exhaustivo, no solo del importe, porque no quiero reducirlo a una cantidad económica, sino del esfuerzo más allá de las competencias propias que estamos realizando. Pero es una vergüenza, es una vergüenza de qué manera se lavan las manos, mercadean con personas, con los intereses y con el futuro de niños. Es una vergüenza", ha concluido.

PSPV: "BARCALA SIGUE ÓRDENES DE VOX"

Por su parte, la portavoz del socialista en el consistorio, Ana Barceló, ha vuelto a acusar al alcalde de "utilizar a los menores no acompañados para atacar al Gobierno central mientras no señala" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "quien ha pedido colaboración a los ayuntamientos" y "recibirá más de siete millones de euros de fondos estatales para atender las necesidades de los acogidos y brindarles una vida digna".

"No sabemos si Barcala gobierna para la ciudad o se arrodilla ante los que buscan dividir. Proteger a los menores no es una opción, sino la obligación de una sociedad decente. No podemos depender siempre de la radicalidad. Necesitamos un gobierno que defienda derechos", ha manifestado en declaraciones distribuidas a los medios.

La edil del PSPV ha acusado a Barcala de seguir "órdenes de Vox". "Se anticipa a una negativa de la ultraderecha a votarle los presupuestos de 2026 si aceptara colaborar con la Generalitat en la acogida de menores. El alcalde da la espalda a niños y niñas vulnerables como moneda de cambio político, lo que denota una crueldad inaceptable", ha sentenciado.