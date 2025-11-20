Barcala confía en aprobar de forma inicial el presupuesto de Alicante para 2026 antes del 31 de diciembre: "Este año sí"

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, espera que la aprobación inicial del presupuesto municipal de 2026 se produzca antes del 31 de diciembre "casi con total seguridad". "Se están cumpliendo los plazos, vamos en plazo y, salvo imprevistos, yo creo que sí. Este año sí".

Así lo ha indicado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en la Universidad de Alicante (UA), donde ha asistido a la apertura institucional de la tercera edición de Alicante Futura Summit, si bien no ha aclarado si hay algún tipo de acuerdo con Vox para poder sacar adelante las cuentas, ya que el PP, aunque gobierna en solitario, no tiene mayoría en el pleno.

Por otro lado, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha asegurado que "hace una semana" pidió a la portavoz del PSPV, Ana Barceló, "sus propuestas" para los presupuestos de 2026 y que sigue "esperando" iniciativas.

Así, ha instado a la representante de los socialistas en el consistorio a que le "remita las ideas que tiene su grupo de cara a las próximas cuentas municipales, si es que las tienen", para poderlas "estudiar y, en su caso, incorporarlas".

A través de un comunicado, el equipo de gobierno ha afirmado que la edil de Hacienda "instó el jueves pasado a Barceló a que le hiciera llegar sus propuestas para los próximos presupuestos municipales, después de que la portavoz socialista solicitara una reunión con el alcalde Luis Barcala para presentarle las partidas que, a su juicio, deberían contemplar las cuentas".

"Ha pasado una semana y no he recibido nada", ha insistido Beldjilali, al tiempo que recomienda al PSPV que, "si es posible", envíe sus propuestas "antes de este viernes" para poderlas "estudiar con toda la información posible".

"NO PODEMOS ESTAR ESPERANDO A LA SEÑORA BARCELÓ"

Beldjilali ha resaltado que desde el equipo de gobierno "no" pueden "estar esperando a la señora Barceló", ya que "Alicante no puede parar". "Si le faltan ideas, que no se preocupe, que el PP las tiene, pero si el grupo socialista ha trabajado este tema, por favor, señora Barceló, no se demore más y envíeme la documentación".

Para la concejala 'popular', "quizá el problema sea que el Gobierno del PSOE ha normalizado el hecho de no tener" Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras lo que ha sentenciado: "En el PP funcionamos de otra manera, porque las cuentas son fundamentales para que Alicante siga avanzando en su transformación urbana y social".

BARCELÓ INVITA A BARCALA A UNA REUNIÓN

Tras el comunicado emitido por el ejecutivo de Luis Barcala, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha invitado al primer edil y a la responsable de Hacienda a mantener este viernes a las 09.00 horas una reunión "para dar cuenta de la batería de propuestas del grupo mayoritario de la oposición para los presupuestos de 2026".

"Estaremos encantados de recibir a Barcala y Nayma para trasladar nuestras propuestas. El diálogo cara a cara es mucho más efectivo y enriquecedor. Ya es hora de que el alcalde rompa con la sumisión hacia la ultraderecha, porque solo se reúne con Vox. Hace ya una semana que pedimos a Barcala por escrito esa reunión y ni siquiera ha contestado. Quizá es porque la ultraderecha no autoriza ese encuentro", ha apostillado.

La portavoz socialista ha aseverado que "fue el 13 de noviembre" cuando registró "el escrito dirigido exclusivamente a Barcala para mantener ese encuentro". "Para que fuese constructivo, se solicitaba que el equipo de gobierno nos trasladara en la misma reunión las líneas generales del presupuesto de 2026 y una evaluación del impacto del plan de ajuste aprobado para los ejercicios 2025-2026 en el presupuesto", ha explicado la formación, que ha apuntado que en la actualidad sigue "sin respuesta" del regidor.

"Si lo que Barcala está buscando es un pretexto para justificar que solo se ha reunido con Vox para hablar de presupuestos, no lo va a tener fácil. Mañana a las 09.00 horas lo esperamos en el Ayuntamiento para trasladar propuestas que acaben con los recortes y que garanticen las inversiones que están reclamando los barrios", ha reiterado.

Igualmente, Barceló ha recalcado que cuando el PSPV "se ofreció para aprobar el plan de ajuste y evitar así el chantaje de Vox" se mantuvo "una reunión presencial con Beldjilali". "A pesar de que no exigimos nada a cambio para evitar que Barcala se arrodillara de nuevo ante Vox, el gobierno del PP anunció el pacto con los de Abascal sin ni siquiera llamarnos para confirmar que había decidido obedecer, otra vez, a la ultraderecha. Porque todo Alicante sabe que Vox ordena y Barcala traga", ha concluido.