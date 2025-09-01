Barcala cree que el sobreseimiento de la investigación de las obras del Centro del Agua de Alicante era "previsible"

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que el sobreseimiento de la investigación de las obras del Centro de Inteligencia del Agua en el antiguo parque de bomberos de la plaza Séneca "era más que previsible".

Así lo ha expresado este lunes en declaraciones a los medios, al ser preguntado por la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción número tres de la ciudad: "Cuando se abrieron esas diligencias, ya lo dije, que no veía absolutamente nada, un bluf".

En el marco de estas actuaciones, el grupo municipal socialista, que ya ha anunciado que recurrirá el sobreseimiento, y la Fiscalía Anticorrupción acusaron de prevaricación a la concejala de Empleo, Mari Carmen de España, y a un técnico de la Agencia de Desarrollo Local.

A preguntas de los periodistas, el primer edil ha recalcado que la jueza, "después de practicar todas las diligencias habidas y por haber" ha decretado "el sobreseimiento provisional de la causa". Asimismo, considera que como en otros casos se ha intentado "hacer ruido" con "nulo éxito".

"Pero bueno, hay cuestiones que uno cuando las ve y las analiza, pues lo ve, ve cuál va a ser el resultado final o cuál es el resultado esperable y este es el que se ha producido en este caso", ha concluido.