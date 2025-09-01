El PSPV de Alicante recurrirá el sobreseimiento de la investigación sobre las obras del Centro de Inteligencia del Agua

Archivo - La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló (i), y la concejala del PSPV Trini Amorós (d) - PSPV ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha anunciado este lunes que el grupo municipal socialista recurrirá el sobreseimiento de la investigación sobre presuntas irregularidades en las obras del Centro de Inteligencia del Agua en el antiguo parque de bomberos de la plaza Séneca.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número tres de la ciudad acordó en un auto sobreseer la denuncia en la que Fiscalía Anticorrupción y los socialistas acusaban de prevaricación a la concejala de Empleo, Mari Carmen de España, y a un técnico de la Agencia de Desarrollo Local.

En un comunicado, Barceló ha valorado que "el auto de sobreseimiento provisional vinculado a las obras del Centro de Inteligencia del Agua no es una absolución, sino una decisión procesal porque la jueza entiende que las presuntas irregularidades no se deben resolver por la vía penal".

Además, ha apuntado que "las dudas sobre la legalidad administrativa y urbanística siguen vigentes y deberán resolverse". "Por ello recurriremos el auto", ha enfatizado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante.

"DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL"

Barceló ha defendido que "la denuncia presentada en 2023 en la Fiscalía fue un acto de responsabilidad política en defensa del interés general frente a decisiones del equipo de gobierno del PP, que pretendía saltarse las normas".

"Cabe recordar que existían informes negativos de compatibilidad urbanística avalados por los técnicos que advertían de que el uso pretendido no era apto con el planeamiento. Eso es algo que indicaba que las obras se iniciaron sin licencia, con pleno conocimiento de los responsables del equipo de gobierno", ha agregado el PSPV.

Asimismo, ha continuado la formación, "la Agencia Valenciana Antifraude también señaló irregularidades serias en los informes técnicos y jurídicos" y "la propia Fiscalía Anticorrupción señaló la existencia de indicios de irregularidades".

"Nuestra obligación como oposición fue denunciar unos hechos que presentaban graves dudas legales. No denunciar habría sido mirar hacia otro lado, algo que no haremos nunca desde el grupo socialista", ha apuntado Barceló.

Y ha zanjado: "Actuaremos siempre con responsabilidad y seguiremos defendiendo la transparencia, la legalidad y el interés público frente a decisiones que puedan poner en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones, dentro de nuestra labor de fiscalización como principal grupo de la oposición".