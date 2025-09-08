Barcala defiende inversiones educativas del PP en Alicante en el inicio de curso entre críticas de la oposición

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (i), y la concejala de Educación, Mari Carmen de España (c), durante una visita a un centro educativo de la ciudad con motivo del inicio de curso escolar - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado este lunes que el curso escolar 2025-2026, en el que "se ha triplicado" la inversión en mantenimiento, ha arrancado en el municipio con "normalidad y sin incidencias reseñables" y ha destacado la puesta en funcionamiento del nuevo colegio provisional número 56, ubicado en barracones, algo que ha criticado el grupo socialista.

El primer edil ha agradecido "el esfuerzo de los profesores, equipos directivos y claustros para que todo esté perfectamente listo cada inicio de curso" y ha informado del desarrollo de un "amplio dispositivo policial" para "garantizar la seguridad en la entrada y salida de los centros educativos" de la ciudad.

El alcalde se ha manifestado en estos términos durante una visita junto a la concejala de Educación, Mari Carmen de España, al CEE Santo Ángel de la Guarda, recientemente reformado con una inversión de 866.000 euros, en el marco del Plan Edificant.

El equipo de gobierno de Alicante ha señalado en un comunicado que el nuevo curso arranca "con un refuerzo del compromiso municipal con la mejora de las infraestructuras educativas del municipio, tanto en mantenimiento ordinario como en inversiones estructurales, con un esfuerzo presupuestario sin precedentes en los últimos ejercicios".

Así, el nuevo contrato mantenimiento de infraestructuras educativas en licitación "multiplica por tres la inversión en este concepto hasta alcanzar los 1,3 millones de euros anuales, lo que permitirá atender muchas de las demandas de los colegios del municipio, en el marco del plan municipal de mejora y mantenimiento de infraestructuras educativas".

INVERSIÓN GLOBAL DE 8,7 MILLONES

El Ayuntamiento de Alicante ha contemplado una partida de 8.716.637,99 euros en los presupuestos 2025 para centros educativos, casi un millón más que en 2024. En estos momentos hay inversiones municipales en colegios en licitación por valor de 761.017 euros.

Recientemente, se han preadjudicado obras de mejora en 13 centros educativos: Benalúa, Gloria Fuertes, Nou d'Octubre, La Aneja, Voramar, Rafael Altamira, Enric Valor, San Blas, Ramón Llull, Santa Faz, Gabriel Miró, Florida y Óscar Esplá, así como en la escuela infantil El Tossalet.

Asimismo, el nuevo colegio provisional número 56, ubicado en barracones, ha abierto este lunes sus puertas en Pla Carolinas, con capacidad para 400 alumnos, "para dar respuesta a las necesidades de la zona, sobre todo en cuanto a matriculación sobrevenida". Un centro al que se sumará el próximo curso el CEIP La Almadraba, con capacidad para 700 alumnos y en el que el Consell ha invertido 13,5 millones de euros.

También están previstas, con financiación autonómica, obras de demolición y nueva construcción o reforma integral en los IES Las Lomas, IES San Blas, IES Jaime II, IES Cabo de la Huerta e IES Virgen del Remedio.

Respecto a la educación infantil, el alcalde ha recordado este lunes que, "gracias al esfuerzo del Consell de Carlos Mazón, todos los niños de cero a tres años tienen una plaza educativa garantizada y gratuita y se respeta la libertad de los padres para elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos".

REFORMAS Y NUEVOS CENTROS

Las obras ejecutadas durante el pasado curso en el CEE Santo Ángel de la Guarda, valoradas en 866.000, han incluido la ampliación de aulas, construcción de un almacén, adecuación de patios exteriores y fachadas, así como la reforma interior del centro, financiados por el Plan Edificant. El centro de educación especial cuenta con 68 alumnos de tres a 22 años.

También disfrutan de un centro completamente renovado los alumnos del CEIP Juan Bautista Llorca, en el que se han ejecutado obras por 1,3 millones de euros, también en el marco del Plan Edificant. Los estudiantes pueden disfrutar de equipamientos más amplios, modernos y eficientes como el nuevo gimnasio, la cocina, el comedor, el patio o las aulas de infantil.

El nuevo CEE El Somni, incluido también en este plan, se ha preadjudicado por 6,88 millones de euros a la empresa Abala Infraestructuras, por lo que está previsto que las obras comiencen pronto.

La reforma del CEIP La Florida volverá a salir a licitación y el nuevo CEIP La Cañada está pendiente de su próxima aprobación presupuestaria por parte de la Generalitat, prevista para este trimestre.

CRÍTICAS DEL PSPV

El grupo municipal socialista de Alicante, a través del concejal Emilio Ruiz, ha denunciado que el curso "no ha podido comenzar con normalidad en el nuevo colegio en barracones", el número 56, "debido a que las instalaciones no estaban finalizadas".

"Durante el primer día de clase, el alumnado y el profesorado están conviviendo con los operarios que todavía se encuentran adecuando la parcela de este centro educativo. Así, el centro educativo ha abierto sus puertas con cajas de cartón acumuladas junto a las clases, pistas deportivas sin concluir, zonas exteriores sin una sola sombra, maquinaria pesada trabajando a pocos metros de las aulas y exteriores de arena que se convertirán en un barrizal cuando llueva", ha apuntado el PSPV en un comunicado.

En este sentido, Ruiz ha indicado que "Mazón ha sido el responsable de un primer día de clase vergonzoso para la comunidad escolar del colegio en barracones". "Es alarmante que el alumnado y el claustro tengan que coexistir junto a operarios de la construcción por la falta de planificación de la Generalitat Valenciana. Y mientras tanto, Barcala guarda silencio ante Mazón y consiente una situación lamentable que no se puede producir en un centro educativo", ha agregado.

El edil socialista ha lamentado "que nadie del equipo de gobierno del PP se haya acercado a la apertura del curso en este colegio formado por módulos prefabricados" y ve "sintomático" que "haya casi más operarios de la construcción y la limpieza que alumnos y alumnas porque los trabajos no han concluido a tiempo".

"Lamentablemente no ha habido ningún responsable del gobierno de Barcala para ser testigo de la nefasta situación que se vuelve a encontrar la comunidad educativa", ha apuntado Ruiz, que ha incidido en que "este no es el modelo de educación que defiende el grupo municipal socialista". "Vamos a trabajar día a día para reivindicar lo que es justo y que los alicantinos y alicantinas tengan la educación pública, gratuita y de calidad que se merecen", ha zanjado.