Barcala denunciará al portavoz de Compromís en Alicante si no rectifica "falsedades" sobre Les Naus: "Por supuesto"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha aseverado este miércoles que denunciará al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, si no rectifica "falsedades" que, a juicio del primer edil, ha dicho el concejal valencianista en relación con la polémica de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. "Por supuesto", ha apostillado.

Así lo ha indicado el máximo responsable del consistorio alicantino en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por si acudirá a los tribunales en caso de que Mas no rectifique esas afirmaciones.

Mas dijo este martes en una rueda de prensa que había recibido un requerimiento notarial en su domicilio particular de parte de Barcala y de la concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, en el que le exigían que rectificase en un plazo de 48 horas ciertas declaraciones, algo a lo que el portavoz de Compromís se ha negado.

Al respecto, Barcala ha señalado que ese requerimiento notarial es "un trámite imprescindible" para "poder interponer las acciones correspondientes" y ha dicho que "por supuesto" que acudirá a los tribunales si Mas no rectifica: "Para eso he presentado el requerimiento y ya lo dije en su momento que esto no iba de farol".

A juicio del primer edil, Mas "se tiene que preocupar" de "las acciones que se van a emprender". "No hay amenazas, sencillamente hay un requerimiento notarial que es absolutamente imprescindible para poder interponer las acciones correspondientes", ha manifestado.

También ha remarcado que "no" va a permitir que se digan "determinadas mentiras" y ha subrayado que "no hay que ver más que la investigación que está llevando el juzgado para saber dónde está la realidad de todo este tema", ha dicho en alusión a la causa judicial de las VPP, en la que han sido citadas como investigadas 15 personas, entre las que está la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la exdirectora general y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman.

Preguntado por cómo se obtuvo la dirección personal de Mas, tras afirmar el edil valencianista que recibió ese requerimiento en su domicilio particular y no en el despacho del grupo municipal de Compromís, el alcalde ha apuntado que eso "viene en el acta notarial" y que cuando "se tenga conocimiento se comprobará que eso es una mentira más".