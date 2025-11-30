Barcala destaca el "éxito de público" y la "proyección internacional" en la primera Maratón Alicante-Elche

I Maratón Internacional de Alicante y Elche - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una marea de 3.500 corredores ha unido este domingo Elche y Alicante durante la disputa de la I Maratón Internacional entre ambas ciudades, que ha contado con una numerosa presencia de público en los tramos urbanos de esta histórica carrera, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante.

El alcalde de la capital provincial, Luis Barcala, ha subrayado que "el gran éxito de público, organización y participación refuerzan la proyección internacional de Alicante y Elche". "Y nos ayuda a seguir avanzando en la desestacionalización turística y en la apuesta del Ayuntamiento por el turismo deportivo como otro segmento de atracción y captación de visitantes a nuestra ciudad", ha añadido el primer edil.

Barcala ha felicitado al Club Atlético Montemar por la "excelente" organización y ha reafirmado "el firme compromiso" del Ayuntamiento con las futuras ediciones de esta maratón internacional.

El alcalde ha destacado además que "en su primera edición ya se ha convertido en la séptima de España en participación, con unos 4.300 dorsales inscritos; el público se ha volcado con los corredores y la ocupación hotelera en la ciudad ha superado este fin de semana el 85%".

"Son datos que confirman el gran acierto de la prueba y que avalan su continuidad para los próximos años", ha añadido el primer edil, que también ha abogado por continuar en esta línea de colaboración municipal en el marco del eje funcional Alicante-Elche y de la apuesta por el turismo deportivo.

El atleta keniano Kipkirui Langat, con una marca de 2 horas, 12 minutos y 54 segundos, se ha proclamado campeón de la prueba disputada entre el ilicitano Palacio de Altamira y el Muelle 12 del Puerto de Alicante.

Finalmente, la meteorología ha acompañado a la carrera y la salida se ha dado a las 9.00 en las inmediaciones del ilicitano Palacio de Altamira en presencia de Barcala y del primer edil de Elche, Pablo Ruz, quienes también han participado tres horas y media después en el Muelle 12 del Puerto en la entrega de premios a los tres ganadores en categoría femenina y masculina.