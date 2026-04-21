Barcala envía un requerimiento al portavoz de Compromís para que retire afirmaciones sobre Les Naus y este se niega

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas (c), en una imagen de archivo en la comisión municipal sobre VPP - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, asegura que ha recibido un requerimiento notarial en su domicilio particular de parte del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y de la concejala de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, ambos del PP, en el que le exigían que rectificase en un plazo de 48 horas declaraciones que el valencianista ha publicado en redes sociales en relación con la polémica sobre la promoción de viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, algo a lo que este edil se ha negado.

Así lo ha manifestado Mas este martes en una rueda de prensa, en la que ha criticado que ese requerimiento haya sido enviado a su casa en lugar de al despacho de su grupo municipal: "Han hecho uso de su cargo para un fin particular, consiguiendo y revelando datos personales. Creemos, desde Compromís, que han sobrepasado toda la línea roja".

En este sentido, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento ha asegurado que no va a rectificar, al tiempo que defendido que "la labor de oposición" que ejerce está "amparada por el artículo 23 y el 20 de la Constitución Española".

"No tengo nada que rectificar", ha aseverado, para luego añadir: "Desempeño el trabajo que tengo como mandato constitucional, que es de oposición, de fiscalizar y averiguar si algún miembro de este equipo de gobierno ha participado de forma directa e indirecta en esta trama, en este escándalo urbanístico. Es nuestra labor de oposición".

Según Mas, entre las peticiones, además de abordar la "lesividad al honor", se le ha solicitado que se disculpe por afirmar en redes sociales que el primer edil es "el responsable directo o indirecto de esta trama" y por pedir "que no obstruya la investigación y que cuente todo lo que sabe".

El portavoz de Compromís ha sostenido que Barcala también le ha reclamado que retire que "él es alcalde de esta ciudad por una tránsfuga" y que es "el responsable político de esta trama corrupta que está traficando con nuestro suelo".

Por otro lado, según ha afirmado Mas, Beldjilali le ha solicitado que rectifique declaraciones relativas a que es "detective", algo que "pone en su ficha" como concejala del grupo 'popular' en el consistorio.

Asimismo, ha dicho que esta edil, responsable de áreas como Hacienda y Patrimonio, le ha exigido que rectifique la petición de la comparecencia en la comisión sobre VPP en el Ayuntamiento de Alicante. "Tenemos conocimiento de que ella tenía constancia o hay gente vinculada a su equipo y amistades de gente relacionada con el entorno de fiestas", ha agregado Mas.

Mas ha aseverado que "lo que pretende Luis Barcala y la concejala Nayma Beldjilali es amedrentarnos". "No vamos a rectificar, no nos vamos a callar y vamos a seguir con nuestra labor de oposición, aunque para ello cueste lo que está costando hasta el día de hoy, que son mentiras, ocultación de información, dilatación del procedimiento y encima amenazas de este tipo", ha añadido.

"QUE LO DEJEN AQUÍ"

Además, el portavoz de Compromís ha pedido a Barcala y Beldjilali "que lo dejen aquí, que no sigan, que pongan el foco en la trama, que pregunten a sus compañeros qué sabían, que ellos vayan a declarar directamente al juzgado, que cuenten lo que saben y que se dejen ya de amenazar y de matar al mensajero".

Finalmente, ha acusado al equipo de gobierno 'popular' de amenazarlo "desde el primer pleno", en el que le decían, según ha sostenido el concejal de la coalición valencianista, que preparara "los bolsillos".

PP: "AUTÉNTICAS BARBARIDADES"

Sobre este asunto, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, ha manifestado en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local que se han dicho "cosas muy gruesas, muchas barbaridades, en algunos casos delictivas". Además, ha confirmado que él personalmente estaba "al corriente" de que el alcalde quería hacer ese requerimiento.

"Con el paso del tiempo se está viendo que se dicen auténticas barbaridades y yo creo que cualquier persona tiene el derecho legítimo a defender su interés y a defender su honor", ha enfatizado Villar.

De esta forma, ha remarcado que "una cosa es el derecho" a "la crítica política" y "otra cosa" las "auténticas barbaridades que se dijeron, se han seguido diciendo y que, además, para más inri, se está demostrando que eran barbaridades, eran falsedades, muchas se sabían". "Cada uno tiene que ser responsable de sus actos", ha concluido.