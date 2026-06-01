Barcala evita aclarar si se reunió con el promotor de Les Naus: "No voy a hacer ninguna declaración"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha evitado aclarar si en algún momento se reunió con el promotor de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. "No voy a hacer absolutamente ninguna declaración", ha asegurado a preguntas de la prensa este lunes en la Playa de San Juan.

El primer edil ha justificado su negativa a hacer manifestaciones al respecto en que "hay una investigación judicial" y "dos comisiones" al respecto. Estas son la municipal, constituida en el Ayuntamiento de Alicante, y la de investigación que está en marcha en Les Corts Valencianes, donde PP y Vox pactaron que Barcala comparezca.

"Y por respeto a esas dos comisiones y por respeto, por supuesto, a la investigación judicial yo no voy a hacer absolutamente ninguna declaración", ha remarcado Barcala.

Estas palabras del alcalde llegan después de que, según fuentes conocedoras, el promotor, de la mercantil Fraorgi, declarara en el juzgado como investigado que se reunió con Barcala y la ahora exedil de Urbanismo Rocío Gómez, quien resultó beneficiaria de una VPP en el complejo y dimitió tras conocerse la polémica.

Preguntado por este tema, ha dicho que él no estuvo presente en la declaración y "ni siquiera" los "medios que lo han publicado". "Como está abierta una declaración judicial, pues, ya la juez, si tiene que preguntar algo, lo preguntará", ha añadido.

DOCUMENTACIÓN

En otro orden de cosas, días después de que la jueza encargara a la Policía Nacional que se personara en el Ayuntamiento de Alicante para requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de diversa documentación que aún no remitieron, el primer edil ha indicado: "Toda la información que se está requiriendo la estamos facilitando".

"Hoy ha llegado un requerimiento del juzgado en el que se recuerda que hay un plazo para remitir una documentación de toda la que se había remitido ya, de toda la que se ha preparado y que mañana estará completamente cumplimentada", ha agregado.

Y ha apuntado: "Y sobre Les Naus, ya lo digo de antemano, eh, no hago absolutamente ninguna declaración. Ninguna es ninguna. No hago valoraciones y mucho menos valoraciones de terceros, vamos. Eso sería una irresponsabilidad absoluta".

Barcala ha sostenido que desde el consistorio se va trasladando al juzgado "toda" la documentación que "se va generando" y considera que la jueza, "dentro de su investigación", puede decidir, "en función de testimonios", "contrastar" datos.

El alcalde alicantino ha insistido en que desde la administración local se han puesto a "entera disposición" del órgano judicial y que "todo lo que" la magistrada "estime que es necesario para la instrucción" se pondrá "a su disposición". "Y ya está", ha sentenciado.