Barcala pide al Gobierno que el "mismo interés" en que Alicante sea "referencia de memoria" lo tenga con los PGE

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo durante un pleno - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha exigido al Gobierno de España que el "mismo interés" que, a su juicio, tiene en convertir la capital alicantina "en referencia de la memoria histórica" lo "ponga" en unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "cumplan con las expectativas de inversión que necesita esta ciudad".

De esta forma lo ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por si ha sido invitado al acto que este sábado ha organizado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática bajo el lema 'Alicante, ciudad de memoria democrática', destinado a "recordar, reconocer y honrar a quienes defendieron la libertad y la dignidad", y por si participará en él, algo que no ha aclarado.

Por su parte, fuentes municipales, al ser interrogadas sobre si acudirán a esta cita el primer edil u otros concejales del ejecutivo local, se han limitado a señalar que "asistirán miembros del equipo de gobierno a los tres actos convocados".

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha programado para el sábado a las 10.00, en el Mercado Central, un acto de apertura y una ofrenda simbólica; otro a las 11.30 en el puerto, que consistirá en un "homenaje a las víctimas y despedidas del exilio", y, finalmente, a las 13.00 horas, está previsto que en el cementerio municipal se haga una ofrenda en la tumba de Miguel Hernández, "símbolo de la resistencia y la memoria".

En todo caso, Barcala ha afirmado que el Ayuntamiento de Alicante "no" tiene inconvenientes en dar al Ejecutivo central la "colaboración" que le ha pedido para desarrollar este acontecimiento el sábado, aunque también ha lanzado esas críticas al Gobierno.

"Yo creo que es importante no olvidar, es importante recordar, es nuestra historia, toda nuestra historia, nuestra historia no se circunscribe a un periodo muy concreto. Afortunadamente, tenemos una historia amplia y rica. Y todo eso es importantísimo, ponerlo en valor y conservarlo, pero tan importante como eso es el presente y, sobre todo, el futuro", ha resaltado.

"SE ESTÁN OLVIDANDO DE ALICANTE"

Además, ha lanzado otro mensaje al Gobierno de España: "Yo creo que se están olvidando de Alicante como de tantas otras cosas. Se están olvidando de las necesidades de los alicantinos, se están olvidando de las inversiones que necesita la ciudad de Alicante, se están olvidando de hacer viviendas en Alicante, se están olvidando de las personas, se están olvidando de atender la emergencia social que hay".

Y ha apuntado que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se ocupan" de "poner sus temas, de hacer bandera, de apropiarse de lo que es de todos y ponerlo en valor". "Bueno, pues nosotros la colaboración pedida la vamos a prestar, pero sin dejar de reivindicar lo que creemos que sí que es mucho, muchísimo más importante, que es el presente y el futuro de los alicantinos", ha concluido.