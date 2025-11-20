Barcala, sobre la "renovación" del PPCV: "La dirección nacional entiende que Pérez Llorca debe pilotar esta nueva etapa"

Archivo - El alcalde de Alicante y presidente local del PP, Luis Barcala, en una imagen de archivo - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante y presidente local del PP, Luis Barcala, ha asegurado sobre la "renovación" del PPCV que la dirección nacional de los 'populares' "ha entendido" que Juanfran Pérez Llorca "es la persona que debe pilotar esta nueva etapa".

Así lo ha afirmado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, después de haberse conocido que Génova sopesa que el candidato a suceder a Carlos Mazón en la Generalitat también tome las riendas del partido en la Comunitat Valenciana a primeros de 2026, una vez que haya sido investido presidente y tenga encarrilado el funcionamiento del nuevo Consell. Esa designación podría producirse a través de un comité ejecutivo autonómico, según indicaban a Europa Press fuentes de la formación.

"Ahora mismo hay una renovación, creo que eso es lo mejor", ha apuntado Barcala sobre esta cuestión, al tiempo que ha subrayado: "Estamos trabajando para que no se interrumpa, en primer lugar, la reconstrucción, que eso es lo más importante".

Según el presidente del PP de la ciudad de Alicante, desde la Generalitat están afrontando "solos" la recuperación después de la dana de octubre de 2024 frente a "un Gobierno de España desaparecido" que "da la espalda". "Se ocupa de sus cosas, pero no se ocupa de las cosas de los alicantinos, de los valencianos y castellonenses", ha espetado el dirigente alicantino al Ejecutivo central.

En esta línea, ha continuado: "Se ocupa de sus cortinas de humo para tapar toda la corrupción institucional en la que han instalado a este país, pero no se ocupan de las personas y de los problemas de las personas".

De acuerdo con Barcala, para el PPCV es "absolutamente prioritario" este proceso: "Seguir ocupándonos de las personas, seguir ocupándonos de la reconstrucción, seguir haciendo solos lo que otros debían estar haciendo con nosotros".

De esta modo, ha resaltado que Pérez Llorca "es la persona" que va a tomar ese "relevo" para "echarse a la espalda la enorme responsabilidad de hacerlo realidad".