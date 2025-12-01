Barcala y Ruz acuerdan con Quintanilla (CEV Alicante) "ir de la mano" para reclamar infraestructuras en la provincia

Reunión de los alcaldes de Alicante y Elche con el presidente de CEV Alicante - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, tras reunirse este lunes con la nueva junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante, que preside César Quintanilla, han acordado junto con la organización empresarial "ir de la mano" para "seguir reclamando infraestructuras relacionadas con el agua, el transporte, la movilidad y todas aquellas que beneficien al interés general de las dos ciudades y del conjunto de la provincia".

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado, en el que ha explicado que durante el encuentro se han abordado asuntos sobre la Variante de Torrellano, la conexión del puerto con el Corredor Mediterráneo, la necesidad de desarrollar "más suelo industrial" para la implantación de empresas, el desdoblamiento del tercer carril en la A-7 a su paso por la capital alicantina y la "mejora y modernización" de áreas empresariales.

Asimismo, la CEV y los dos primeros ediles se han emplazado a "próximas reuniones" para "buscar fórmulas que permitan reforzar la colaboración público-privada que representa esta alianza empresarial e institucional".

Junto a Barcala y Ruz han estado presentes en el encuentro los concejales de Empleo de ambas ciudades, Mari Carmen de España y Samuel Ruiz, respectivamente, además de los vicepresidentes de la organización empresarial, Francisco Javier Gisbert, José Julián Farrell y José Vicente Andreu.

Barcala ha trasladado su "felicitación" a Quintanilla y su equipo por su reciente elección al frente de CEV Alicante, al tiempo que ha agradecido "el trabajo y el buen clima de colaboración que ha primado" con sus antecesores en la entidad empresarial, Joaquín Pérez y Salvador Navarro.