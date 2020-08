Barceló, confiada en que las nuevas medidas y el periodo de 21 días incidirán en la contención de la Covid-19

Un Comité Científico de varias especialidades y las tres provincias estudia posibles escenarios para orientar a Sanidad en vacunación

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha mostrado este miércoles su confianza en que las nuevas medidas para frenar el aumento de casos de la Covid-19 y el periodo de 21 días en el que se aplicarán tendrán efecto e incidirán en la "contención y no transmisión" del coronavirus, y ha atribuido la subida en la cifra de positivos al hecho de que se está haciendo más rastreo de contagios por el trabajo de Salud Pública y, sobre todo, de atención primaria, y por la mayor movilidad en el periodo vacacional.

"Vamos a ver los efectos que tienen; luego nos reuniremos con el Ministerio y evaluaremos sus efectos con las CCAA", ha indicado Barceló, que ha visitado en Alicante el dispositivo especial de acogida a personas migrantes.

Barceló ha apuntado que el número de ingresos ha ido creciendo, si bien ha admitido que lo "más preocupa" es que se ha invertido la pirámide y ahora la cifra de ingresos y la ocupación de las unidades de críticos la protagonizan las personas de entre 35 y 64 años, mientras que en el tramo más agudo de la pandemia fueron los mayores de 65.

No obstante, se ha mostrado tranquila acerca de los recursos con los que en la actualidad cuenta la administración sanitaria. "Son los adecuados", ha dicho sobre las plantillas de los hospitales, dado que la presión asistencial no es "excesiva", no como en los momentos "agudos" de la pandemia. Así, aunque las bolsas de enfermería y de médicos y especialistas están agotadas, la situación no es compleja como en marzo y abril.

Sobre la vacuna de la gripe y si se va a adelantar este año, la consellera ha recalcado que se trata de una decisión que adopta el Ministerio de acuerdo con que, según cuando se administre, la efectividad de esa vacuna durará unos meses, aunque ha admitido que este año existe "cierta incertidumbre" entre gripe, Covid-19 y enfermedades respiratorias.

Por este motivo, ha explicado que se ha creado un Comité Científico, formado por especialistas de distintas áreas y de las tres provincias, que está estudiando "posibles escenarios" para orientar las medidas que se tienen que adoptar por Sanidad.

PROSTÍBULOS

La consellera ha hecho referencia también, preguntada por los medios, a informaciones publicadas sobre un brote en un prostíbulo de Cox (Alicante), que ha obligado a cerrar el local. "Cuando suspendemos las actividades de determinados establecimientos no están incluidas estas", ha manifestado Barceló, que ha añadido que esto no quiere decir que "en cualquier momento podamos suspenderlas si consideramos que son centro de posibles brotes".

En el caso de Cox, ha afirmado que por parte de Salud Pública no ha sido comunicado, y ha señalado que si les comunican que existe o si ha existido "tomaremos todas las medidas". Así, ha manifestado que aunque no existe regulación sobre estos locales: si desarrollan la actividad como bar de copas "queda cesada su actividad en base a la resolución de ayer", mientras que si estuvieran como hostelería, o bajo otra forma, "estudiaremos desde el punto de vista epidemiológico sus riesgos". "No nos va a temblar la mano para tomar decisiones sobre cierres de espacios como estos", ha concluido.