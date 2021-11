Barceló: "O vamos a restricciones o podríamos ir a otra solución como es el pasaporte covid"

Sanidad se reúne con ocio nocturno, grandes superficies y comercio y lo hará con restauración para ver su posible implantación

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este jueves que sería preferible contar con el pasaporte covid antes que volver a las restricciones: "O vamos a restricciones o podríamos ir a otra solución, como es la del pasaporte, pero como dijo el 'president' las restricciones son duras y llevamos mucho tiempo con ellas".

Así lo ha indicado este jueves en Alicante, donde ha presentado los presupuestos en materia sanitaria para la provincia. La consellera ha explicado que la Generalitat se ha reunido con los sectores del ocio nocturno, comercio y grandes superficies, y que también prevé hacerlo con la restauración, para estudiar su posible implantación. "Estamos viendo la posibilidad de adoptar esta decisión y en qué espacios, si se aprobara, debería implantarse", ha añadido.

A preguntas de los periodistas sobre si es preferible la implantación de un pasaporte covid a volver a las restricciones, Barceló ha respondido que "por supuesto", ya que "o vamos a restricciones o podríamos ir a otra solución, como es la del pasaporte covid". "Como dijo el 'president', Ximo Puig, las restricciones son duras y llevamos mucho tiempo con ellas, así que lo valoraremos en función de la información que dispongamos al final de la semana", ha remarcado.

Según Barceló, el Gobierno de España no puede regular esta medida porque "tiene ya sentencias del Tribunal Supremo que dicen que afecta a un derecho fundamental", por lo que ha explicado que en la Comunitat "estamos estudiando y tenemos encima de la mesa todas las opciones, con el asesoramiento jurídico y la Abogacía de la Generalitat y desde la Secretaría General de la Conselleria de Sanidad".

La consellera ha subrayado que "todavía" no van a adoptar ninguna decisión porque se analizará esta semana cuál es la evolución de la pandemia en la Comunitat, en la que "no sólo cuenta la incidencia acumulada sino también la hospitalización".

Respecto a los sectores en los que se podría implantar el pasaporte covid, Barceló ha detallado que se ha hablado con el sector del ocio nocturno, con el comercio y las grandes superficies, y que la semana que viene hay prevista una reunión con la restauración. Igualmente, les ha agradecido su colaboración e insistencia para que la ciudadanía cumpla con las medidas de seguridad y el uso de mascarilla en estos espacios.

SEMÁFORO

Barceló ha explicado que se está elaborando un nuevo semáforo de la covid, con una serie de medidas por parte del Gobierno central porque "hay otros factores y el escenario ha cambiado, dado que no nos sirven los criterios del mes de enero o febrero, porque ahora tenemos mucha población vacunada".

"Ese nuevo semáforo se trasladará al Consejo Interterritorial para final de mes, será un documento para que sea probado y tengamos una orientación. No quiere decir que sea obligatorio para las comunidades autónomas aplicar esas medidas pero sí será orientativo", ha agregado.

En esta línea, Barceló ha recalcado que la vacunación ha supuesto un cambio en los criterios, puesto que, al tener más personas con la pauta completa, la hospitalización podrá tener "más peso" que la incidencia a la hora de tomar decisiones. "Lo importante son los ingresos que se producen y analizar, desde el punto de vista asistencial, cuál es la situación para tomar decisiones acertadas", ha agregado la consellera.

Preguntada por si, tras el pasaporte covid y el peso de la hospitalización, la Conselleria trabaja con el horizonte de implantar restricciones en Navidad, Barceló ha respondido que resulta "muy difícil aventurar" esa situación porque cuando se pone en marcha una medida se requiere un "mínimo 15 o 20 días" para saber si es efectiva.

"Cualquier medida que se estudie o se implante, luego se necesita un tiempo para saber si ha tenido efecto o no; por tanto, las medidas siempre las estudiamos luego en función de si han tenido efectos o no, porque sería absurdo mantener medidas que no llevan a ninguna parte", ha aclarado Barceló.