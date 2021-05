Barceló vuelve a pedir perdón a los sanitarios por la falta de material: "Hay un dolor que no es visible pero existe"

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha vuelto a pedir perdón este jueves en Les Cortes por la falta de material para que los médicos pudieran hacer frente a la Covid-19 en la primera ola y ha asegurado: "Lo siento enormemente. A veces para un responsable político hay un dolor que no es visible pero existe".

Barceló se ha pronunciado así durante su intervención en la sesión de control en la cámara después de que el diputado de Cs Fernando Llopis le haya preguntado si piensa asumir alguna responsabilidad tras la condena de un juzgado de lo Social de Alicante por la falta de protección a los sanitarios.

Llopis, que ha acompañado esta pregunta con la exhibición de una bolsa de basura negra que ha identificado como un EPI, ha lamentado que los sanitarios han estado "indefensos" ante un virus letal: "Mientras ellos enfermaban y morían, usted decía que se contagiaban por momentos de relax con amigos y familiares", le ha recriminado a Barceló.

La consellera le ha replicado con una sentencia condenatoria a la Comunidad de Madrid por incumplimiento de las obligaciones en riesgos laborales durante la pandemia y por falta de material de protección, y le ha recordado a Llopis que la resolución de Alicante fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras pedir que se concretaran los daños y perjuicios: "De momento, todo anulado", ha apostillado.

En cualquier caso, la consellera ha destacado que los profesionales sanitarios "luchan cada día y se dejan la piel con autoexigencia y con una responsabilidad inaudita".

"¿Cree que sería capaz la Conselleria o yo misma de no querer lo mejor para los profesionales en una situación como ésta?; ¿Cree que a cualquier responsable político de cualquier comunidad autónoma no le ha dolido la pandemia y no ha hecho lo necesario para traer material de donde fuera ante el cierre de fronteras chinas y alemanas?", le ha preguntado Barceló.

Y ha agregado: "La Comunitat fue la primera que se movilizó. Teníamos material en los centros pero no el suficiente para proteger a los sanitarios ante la transmisión del virus. Es algo que como responsable política me duele, el no haber podido contar con el material necesario. A mí y a las 19 CCAA", ha dicho.

La consellera ha lamentado que el virus "ha pasado como Atila" por el territorio y por todo el mundo, y todos los consejeros --ha añadido-- se han mostrado "solidarios" entre ellos. "No es la bolsa de basura que me pone ahí. Es algo más doloroso. Nos duele más", ha señalado.

CONTAGIOS Y DESPIDOS

Por su parte, el diputado 'popular' José Juan Zaplana ha interpelado a Barceló sobre los motivos por el elevado número de contagios entre profesionales y por qué han despedido mediante un mensaje de Whatssap a más de 3.300 sanitarios.

La consellera le ha recriminado que es una "vergüenza" que mienta "constantemente y reiteradamente" y le ha aclarado, sobre las cifras de profesionales contagiados, que los 12.518 casos confirmados por el Ministerio son personal sanitario público y privado y personal sociosanitario, y le ha explicado que estos datos se nutren de una encuesta que no todas las CCAA completan.

"En total, de 13 de mayo de 2020 a 2021, los profesionales sanitarios contagiados dependientes de la Conselleria, incluyendo las concesiones, son 7.197. Transparencia Zaplana, no invente números. Desde el inicio de la pandemia hay 9.877 casos y estos son los datos reales". "Me imagino que con estos datos puede llegar solito a la conclusión de que lo ha dicho aquí es falso, como siempre", le ha advertido.