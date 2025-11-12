Barrachina afirma que no hay positivos por gripe aviar en las granjas de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha indicado este miércoles que "ninguna ave de consumo en ninguna granja en cautividad ha sido sacrificada ni ha dado positivo (en gripe aviar) a pesar de los millones de aves de los que disfruta la Comunitat Valenciana, tan solo un foco silvestre".

Barrachina, antes de asistir a un encuentro organizado por la Cadena Ser, ha explicado que "en este momento de frío en Europa las aves migran" y la Comunitat Valenciana, por sus humedales, es "territorio receptor". Por ello, ha explicado, la Generalitat se ha "anticipado en siete días al Ministerio" con medidas de prevención para que "las aves que están en cautividad o aquellas camperas o ecológicas que salen al exterior no puedan ser contaminadas por las aves migratorias".

"Por tanto, pueden tener la certeza y la seguridad de que no hay alimentos, no solo más sanos, sino también con mayor garantía sanitaria que los que se compran en los establecimientos valencianos", ha asegurado el conseller, que también ha resaltado que la Comunitat Valenciana tiene "los mejores granjeros del mundo y la mejor calidad alimentaria del mundo".