Barrachina anima a las familias valencianas a consumir cerdo porque la peste porcina "no afecta al ser humano"

Destaca las medidas preventivas adoptadas ante el foco en la zona de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha animado a las familias valencianas a "seguir consumiendo" carne del ganado porcino valenciano porque la peste porcina africana "no afecta al ser humano". Además, ha destacado las medidas preventivas adoptadas por la Generalitat ante el foco de peste porcina y el aumento de la caza para controlar la sobrepoblación de jabalíes. Así lo ha indicado en rueda de prensa tras el pleno del Consell, en el que por primer vez ha ejercido como portavoz, al ser preguntado sobre las medidas seguidas por el Ejecutivo autonómico ante el foco que se ha dado en la zona de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Barrachina ha explicado que en la Comunitat Valenciana se han analizado durante este año un total "más 2.600 muestras" serológicas y virológicas de la población susceptible, tanto doméstica como silvestre, "y todas han dado negativo en peste porcina africana". La Conselleria de Agricultura informó este miércoles de la ampliación de las ayudas para "proteger a las granjas de la peste porcina africana". Las subvenciones, ha señalado Barrachina, permitirán financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias. El portavoz ha criticado que el anterior gobierno del Botànic --PSPV-PSOE y Compromís-- "limitó" la caza y "demonizó" a los cazadores, al tiempo que ha lamentado que "hoy pagamos sus consecuencias". Por contra, ha celebrado que en la actualidad " se caza mucho más y hay más días de caza y métodos autorizados", por lo que los "58.000 jabalíes abatidos" en la última temporada suponen "un récord histórico". "La Comunitat Valenciana ha pasado de la persecución del cazador a la promoción del cazador, que presta una labor pública indispensable", ha expresado. Asimismo, ha apuntado que la Conselleria de Agricultura "toma medidas preventivas" porque hay una "sobrepoblación" de jabalíes. Vamos a subvencionar todas las inversiones en bioseguridad de los ganaderos, es decir, el ganadero que hoy decida pedirnos ayuda para el reforzamiento de sus vallados, para la construcción de vados desinfectantes, para la habilitación de los indispensables espacios de vestuario y ducha obligatoria antes de entrar a cualquier granja". "Todas esas inversiones las va a financiar el Gobierno", ha indicado. En este punto, ha animado a los 900 ganaderos de porcino de la Comunitat Valenciana a "que sigan haciendo bien su trabajo y a que extremen la vigilancia solicitando una orden de ayudas convocada por 4.200.000 euros y vamos a ampliar hasta los 9.000.000 para atender las demandas del sector cárnico". Barrachina ya destacó este miércoles, a través de un comunicaod, que la Conselleria había reforzado la logística necesaria para "responder con rapidez y eficacia ante cualquier posible foco sanitario, dotándose de medios materiales específicos para actuar desde el primer momento". Además, comunicó que las granjas podrán acometer las actuaciones necesarias para reforzar su seguridad dentro de la orden de ayudas destinadas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas, con inversiones orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas. "Desde el primer momento hemos estado en contacto con los ganaderos de porcino para explicarles todos los planes tanto de vigilancia y de prevención, como las medidas de contingencia que tenemos preparadas", subrayó.