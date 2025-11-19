Barrachina confía en que haya acuerdo para la investidura de Pérez Llorca: "Es entregado, dedicado y próximo"

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reconocido que le "gustaría" que "naturalmente" hubiera un acuerdo de investidura para que el 'popular' Juanfran Pérez Llorca se convierta en nuevo 'president' de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, por lo que confía en que este proceso "salga bien". "Es un hombre entregado, dedicado, próximo, que conoce los problemas reales. No hay nadie que conozca mejor las necesidades de las personas que sus alcaldes", ha apuntado sobre su compañero del PP.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión en Alicante junto al presidente de la Diputación de esta provincia, Toni Pérez, y con representantes de ayuntamientos y comunidades de regantes sobre las posibles consecuencias que podría tener la aprobación de nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Barrachina ha apuntado que ha tenido "la fortuna de disfrutar de la compañía" de Pérez Llorca durante el año en el que fue portavoz del grupo 'popular' en Les Corts, cuando tuvo "la ocasión" de sentarse "junto a él".

Sobre el posible nuevo 'president' de la Generalitat, que también es alcalde de Finestrat (Alicante), ha añadido: "Que en un municipio de 13 concejales once sean de tu partido es porque aquellos que más conocen a Juanfran Pérez Llorca son quienes más lo quieren y eso es la mejor tarjeta de presentación".

Por todo ello, confía en que esta posible investidura "salga bien", porque, "sobre todo", va a ser un jefe del Consell "que disfrute ya de unos presupuestos aprobados". "Eso es algo que a Pedro Sánchez no le sucede", ha apostillado.

Además, ha resaltado que el 'popular' Pérez Llorca "tiene un programa electoral y respaldos parlamentarios, que es otra cosa que" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no le sucede", así como "un cumplimiento de ese programa" con la "eliminación del impuesto a la muerte, libertad para elegir" y la "defensa" del agua.

"Contrariamente, hay otros, acuérdense, que gobiernan España después de haber dicho que con Bildu no e incumpliendo su programa electoral todos los días. Por tanto, por él, por el propio Juanfran Pérez Llorca y por todos los valencianos, me gustaría naturalmente que hubiese un acuerdo de investidura", ha resaltado.

"A DISPOSICIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE"

Finalmente, preguntado por su posible continuidad en un nuevo Consell, ha aseverado: "Yo estoy al servicio de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores. Y, por tanto, a disposición del nuevo presidente, como hemos de estar todos.