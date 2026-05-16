Barrachina critica que el Gobierno "dé la espalda al campo" al congelar las ayudas a los seguros

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha criticado que el Gobierno central mantenga "congelado" el presupuesto destinado a seguros agrarios en 2026, pese al incremento de los episodios de sequía, pedrisco, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático.

"El campo español está sufriendo cada vez más pérdidas por las consecuencias del cambio climático y, sin embargo, el Gobierno responde manteniendo exactamente el mismo presupuesto que el año pasado. Es una decisión incomprensible y una muestra más de la falta de sensibilidad hacia agricultores y ganaderos", ha señalado Barrachina.

En un comunicado, el conseller ha lamentado que el Ejecutivo central mantenga en 315 millones de euros la aportación estatal al sistema de seguros agrarios para 2026, "sin contemplar un aumento que permita adaptar las coberturas y reforzar una herramienta esencial para garantizar la viabilidad de miles de explotaciones".

"El propio ministro --de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas-- reconoce que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Si el diagnóstico está claro, lo lógico sería aumentar las ayudas y reforzar el sistema, no conformarse con repetir la misma cifra", ha añadido.

El titular de Agricultura ha defendido que la Generalitat sí mantiene un compromiso firme con el sector primario y ha destacado que el Consell, con una inversión de 39 millones de euros en seguros agrarios, lidera el apoyo autonómico al campo, reforzando la protección de agricultores y ganaderos frente a las pérdidas ocasionadas por la sequía, los pedriscos, las inundaciones y otros fenómenos climáticos que afectan cada vez con mayor intensidad al sector agrario valenciano.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno central "más ambición y menos propaganda" y ha advertido de que "no se puede pedir al sector agrario que haga frente solo a las consecuencias del cambio climático mientras el Ejecutivo central mantiene congeladas las ayudas".