Barrachina exige al Gobierno "que asuma sus competencias" y ejecute la protección de cauces pendientes tras la dana

Visita a las obras del barranco en Buñol - GVA

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido este miércoles al Gobierno de España que "asuma sus competencias" y ejecute las obras de protección de cauces pendientes en la Comunitat Valenciana tras la dana.

"La Generalitat está actuando en cauces urbanos dañados por la dana que son competencia del Estado, y lo hacemos porque los vecinos no pueden esperar, pero quien tiene que asumir sus responsabilidades es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado el conseller durante una visita en Buñol a las obras de reparación de los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024 en el río del mismo nombre.

La actuación está incluida en el área 1 del plan de encauzamientos urbanos de la provincia de Valencia, que agrupa actuaciones en Alborache, Buñol, Caudete de las Fuentes, Chera, Requena, Utiel y Yátova, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, la actuación en Buñol cuenta con un presupuesto específico de un millón de euros y se centra en la protección del talud de la margen izquierda del río Buñol, mediante la ejecución de un muro de escollera de 81 metros de longitud y hasta nueve metros de altura.

Barrachina ha destacado que esta actuación "beneficia directamente" a los 9.858 vecinos de Buñol, protege el vial municipal y permite recuperar el parque fluvial, "un espacio de uso ciudadano y también un activo turístico y económico para el municipio".

El conseller ha subrayado que la Generalitat destina 46 millones a la reparación de cauces urbanos dañados por la dana, con 45 actuaciones en 30 municipios. Estas obras incluyen limpieza y reparación general de daños, reconstrucción de cajeros, lechos y márgenes, movimiento de tierras, gaviones, escolleras, muros de hormigón y reposición de servicios afectados.

"Estamos hablando de obras necesarias para proteger municipios, viviendas, vías urbanas y espacios públicos. La Generalitat ha dado un paso adelante, pero no podemos normalizar que tengamos que hacer el trabajo del Estado y que, además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cobre tasas por autorizarlo", ha criticado.

ALERTA TEMPRANA

Barrachina ha reclamado a la CHJ que trate a los ayuntamientos, a los agricultores y a la Generalitat "como aliados, no como administraciones a las que ralentizar o cobrar por actuar". En este sentido, ha exigido al Gobierno de España que "acelere" las obras pendientes, ponga en marcha el sistema de alerta temprana anunciado "hace años", actúe "de forma decidida" en barrancos y cauces e implemente "de manera efectiva" los planes de emergencia de los embalses.

El conseller ha recordado que, de las 19 presas públicas de la Comunitat Valenciana, la única que cuenta con el Plan de Emergencia plenamente implantado y operativo es la presa de Buseo, de titularidad autonómica. "Mientras la Generalitat ha hecho los deberes en la única presa de su titularidad, seguimos reclamando al Gobierno que implante los planes de emergencia pendientes en las 18 presas estatales", ha indicado.

El conseller ha puesto como ejemplo la situación del barranco del Poyo y de la Saleta, dos grandes actuaciones de competencia estatal que siguen pendientes casi dos años después de la dana. "En el Poyo se ha reconocido que las obras definitivas no empezarán antes de 2030. Y en la Saleta, casi dos años después, el Gobierno todavía no ha adjudicado su primera gran obra hidráulica".

Barrachina ha concluido que la Generalitat "va a seguir actuando donde haga falta" para proteger a los municipios afectados, pero ha insistido en que el Gobierno de España debe "asumir sus competencias, acelerar las obras hidráulicas pendientes y dejar de poner trabas a quienes están actuando".