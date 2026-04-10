Barrachina niega ocultación de informes sobre la presa de Buseo y replica: "Sí que la hubo por parte de Polo y Bernabé"

Archivo - Vista de la presa de Buseo, a 11 de diciembre de 2024, en Chera, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha negado que el Consell oculte informes a la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de la presa de Buseo el día de la dana y ha replicado que donde "sí que hubo una ocultación" la tarde del 29 de octubre de 2024 fue por parte del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ante "la confirmación de un posible desbordamiento".

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, después de que el PSPV denunciara hace unos días la "negativa" del Consell a entregar a la comisión de Les Corts un informe sobre la gestión de los responsables autonómicos en la presa de Buseo, la única de la que es titular la Generalitat.

En concreto, los socialistas propusieron a la comisión ampliar el plan de trabajo para reclamar al Consell el 'Informe del Incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza nº3' y otros dos elaborados por la Conselleria de Agricultura sobre el estado de la presa de Buseo que se elaboraron también a instancias de la jueza de Catarroja.

Fuentes de la Conselleria de Emergencias e Interior aseguraron que habían "cumplido con la legalidad vigente" y seguido, además, "el mismo criterio de la jueza de Catarroja respecto a la petición de documentación realizada por la comisión del Congreso de los Diputados, cuando indicó la imposibilidad de remitir la información solicitada puesto que, tal y como indica el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las actuaciones tienen carácter reservado hasta que, si se diera el caso, se abra el juicio oral". Por tanto, "cumplimiento estricto de la legalidad", recalcaron.

Sobre este asunto, el titular de Agricultura ha hecho hincapié en que Polo (CHJ) era "el presidente de la Comisión Permanente del Embalse de Buseo y presidía ese órgano de cuatro miembros", uno de los cuales, la tarde de la dana, "recibió la llamada por parte de la empresa privada, externalizada por Compromís, que dirige la explotación de las emergencias en Buseo".

"GUARDARLA, OCULTARLA, NO HABLAR"

"Recibió el correo electrónico y la posterior llamada de confirmación de un posible desbordamiento. Esa información la tenía la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, presente en el Cecopi, junto a Pilar Bernabé", ha remarcado, al tiempo que ha preguntado "por qué el Partido Socialista, teniendo esa información en el Cecopi, decidió guardarla, decidió ocultarla, decidió no hablar".

"Es algo que deben preguntárselo a Miguel Polo, exconcejal socialista de Titaguas. Es una información de la que disponía él y no teníamos ningún otro", ha incidido el portavoz del Consell.

Sobre la petición de documentación, Barrachina, en la misma línea que la Conselleria de Emergencias, ha indicado que la propia jueza de Catarroja "determinó que la información, por la normativa de Protección Civil del 112, no debía remitirse entonces a las Cortes Generales". "No deben preguntarme a mí qué es lo que se puede y no se puede remitir de la información confidencial del 112, sino remítanse al auto de la jueza que explícitamente lo marca", ha añadido.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que donde "sí hubo ocultación de información del embalse" de Buseo fue "por parte de Miguel Polo y Pilar Bernabé": "Disponían de la información, primero por correo electrónico a las 20.41 de la tarde y, después, a las nueve, por una llamada telefónica. Por tanto, dispusieron de la información. ¿Por qué no la utilizaron? Es una cuestión que deben responder ellos".

Finalmente, Miguel Barrachina ha deseado "fortuna" si se consigue que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar "responda a esta pregunta", dado que lleva "un año largo sin responder".