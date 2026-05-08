Barrachina ve un "acierto" la carta de Ortí y acusa a PSPV y Compromís de usar la educación como "arma política"

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en imagende archivo de una rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS

CASTELLÓ, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha calificado este viernes de "acierto" la carta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha enviado a los padres ante la huelga indefinida del profesorado que arranca este lunes 11 de mayo, y ha acusado a PSPV y Compromís de usar la educación como "arma política" al tiempo que les ha reprochado que durante el gobierno del Botànic dieron "la espalda" a las reivindicaciones salariales de los docentes y que puso esa negativa "por escrito".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, celebrado en Castelló, al ser preguntado por las negociaciones sobre la huelga y por su valoración de la carta de Ortí a los padres, en las que aseguraba que "ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", y que ha sido criticada por FAMPA y la oposición por usar datos personales de las familias.

Barrachina ha recalcado que el Consell "respeta cualquier decisión" de los profesores de nuevas solicitudes de aumentos salariales, --"además de la que ayer se les ofreció", ha dicho--, pero les ha pedido "responsabilidad" en un "doble sentido": "los alumnos tienen derecho a examinarse en un nivel de igualdad con los del resto de nuestro país y, por tanto, pedimos que sean evaluados objetivamente los 40.000 niños y jóvenes que se pueden examinar tanto en cuarto de Secundaria para acceder a ciclos formativos como en segundo de Bachillerato" para la EBAU.

Por tanto, "pedimos objetividad y que el esfuerzo y el sacrificio de nuestros jóvenes no se vea perjudicado por una legítima reivindicación sindical y salarial", ha reclamado Barrachina, que subrayado que la negociación con los sindicatos "sigue abierta" y ha recalcado la "disposición" del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca "a entenderse con todo el mundo".

"Todos los valencianos saben que el esfuerzo en educación pública del actual Gobierno no tiene precedentes", ha dicho, y ha añadido que en la actualidad hay 8.000 profesores más en la enseñanza pública que en el último Gobierno del Botànic y con unos salarios un 13,5 por ciento superiores a los de 2022, último año completo del Consell de PSPV y Compromís. Además de esos "dos esfuerzos", ha subrayado que han completado la educación de 0 a 3 años gratuita para 40.000 niños en la Comunitat Valenciana.

Por contra, ha reprochado a PSPV y Compromís que considera que políticamente "están haciendo un uso perverso de una legítima reivindicación", y les ha acusado de "dar la espalda" a esas mismas reivindicaciones "durante ocho años y se lo puso por escrito".

"Se lo dijo por escrito y con reiteración el gobierno de Ximo Puig y con Mónica Oltra de vicepresidenta", ha criticado, y para justificarlo ha leído una "frase textual" de 2021 del Botànic: "La posición del Consell desde hace seis años es que la retribución docente tiene que ir en consonancia con el resto de funcionarios". En esta línea, ha reprochado que "durante ocho años el Botànic mantuvo esa propuesta, es decir, ninguna subida adicional a las del resto del sector público".

Por ello, ha pedido a Compromís y a PSPV "que dejen de utilizar la educación como arma política". "Si para ellos tan importantes son estas subidas salariales, tenían que haber atendido alguna de las cinco peticiones en cinco años distintos de subidas salariales, cosa que desatendieron y, por tanto, les pediríamos que dejen de utilizar políticamente estas legítimas movilizaciones de nuestros maestros, de nuestros profesores, de los cuales, además, nos sentimos muy orgullosos", ha zanjado.

LA CARTA, UNA OBLIGACIÓN

Sobre la carta de Ortí, además de un "acierto" considera que era su "obligación" hacerlo para dar "tranquilidad a los padres". "Específicamente, lo que venía a decir, singularmente, a los padres de los más de 20.000 alumnos que se van a examinar y se juegan su vida académica y profesional con el examen de la EBAU, es que se van a exigir servicios mínimos para que el esfuerzo de estos años de estudios de nuestros jóvenes no caiga en saco roto".

En esta línea, ve "lógicamente" un "acierto transmitir esa tranquilidad a los padres", ha dicho Barrachina, que ha añadido desconocer si durante el fin de semana habrá nuevos encuentros con los sindicatos ante el inicio de la huelga indefinida. "Me consta, conociendo el magnífico carácter no solo de la consellera, sino de todo el gobierno que dirige Juanfran Pérez Llorca, que lógicamente nuestra disposición es al entendimiento permanente y que esas puertas y esa vía de diálogo está abierta permanentemente", ha reiterado.