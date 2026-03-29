Barreira Arte + Diseño y Eusebio Sánchez entregan este martes el Premio a la Promoción del Talento Artístico Joven

Los alumnos deben reinterpretar, desde una mirada actual y experimental, bordados de Eusebio Sánchez - EUSEBIO SÁNCHEZ

VALÈNCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barreira Arte + Diseño y la empresa textil Eusebio Sánchez celebrarán este martes 31 de marzo el acto de entrega del Premio a la Promoción del Talento Artístico Joven, una iniciativa que consolida su compromiso conjunto con la formación, la profesionalización y la proyección del talento emergente en el ámbito de la moda y el arte textil, según han infomado los organizadores.

Este premio, que celebra la segunda edición, vuelve a poner el foco en la excelencia creativa y en la actualización contemporánea del bordado artesanal, una técnica profundamente arraigada en el patrimonio textil valenciano y en el ADN de Eusebio Sánchez.

En esta edición, los estudiantes de tercer curso del Grado en Diseño de Moda de Barreira han trabajado a partir de las colecciones de bordados de la firma, reinterpretándolos desde una mirada actual y experimental.

El proyecto tiene como objetivo generar un puente real entre la formación académica y el entorno profesional, enfrentando a los alumnos a un briefing y a unos estándares propios del sector.

El jurado de esta segunda edición, compuesto por destacados referentes del ámbito creativo y empresarial, evaluará las propuestas atendiendo a criterios de creatividad, proyección profesional e integración del bordado como elemento estructural del diseño.

En esta ocasión los miembros del jurado son: Sergio Gau, Fashion design Area Coordinator de Diseño en Barreira A+D Pampa Ballester, Directora General de Eusebio Sánchez FOU MAGAZINE, revista española especializada en moda (foumagazine.com | @fou.magazine) Miguel Ángel Aldeguer, diseñador de moda - @lechienerrant Adrian Salvador, diseñador de Estudio Savage.

Durante el acto se dará a conocer el proyecto ganador, reconocido por su capacidad para dialogar entre tradición y contemporaneidad, poniendo en valor la excelencia del bordado como elemento diferenciador dentro de la moda actual.