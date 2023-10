Barrera (Vox) niega "deslealtad" con el PP en violencia de género: "Ser socios no significa que seamos lo mismo"

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha asegurado que no hay "ninguna deslealtad como socios de gobierno" entre el PPCV y Vox, después de que este jueves votarán por separado en la renovación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. Es más, ha garantizado que "seguramente no sea la última vez" que no estén de acuerdo: "Ser socios no significa que seamos lo mismo".

Así ha valorado Barrera (Vox) la votación en Les Corts en la que PP, PSPV y Compromís acordaron la renovación de la segunda edición del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, mientras Vox se desmarcó y votó de nuevo en contra. Es la primera vez que los socios del Consell votan de manera diferenciada desde que tomó posesión hace casi tres meses.

"No votamos lo mismo y seguramente no será la última vez. Tenemos cuatro años de legislatura por delante y ser socios no significa que seamos lo mismo. Hemos llegado a acuerdos que vamos a cumplir las dos partes rigurosamente; tenemos un programa de 50 puntos, pero no significa que coincidamos en todo", ha explicado a los periodistas tras recorrer una exposición taurina en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.

Barrera ha defendido que "entra dentro de la normalidad democrática" y ha hecho hincapié en que forman "un único gobierno", aunque son dos partidos porque si pensaran igual "todo el mundo habría votado al PP o a Vox".

"SIN NINGÚN RUBOR Y SIN NINGÚN COMPLEJO"

En cualquier caso, ha asegurado que él conocía el voto del PP porque estuvo hablando antes con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. "Y ningún problema --ha insistido-- con que podamos tener alguna pequeña diferencia a lo largo de la legislatura. Sin ningún problema, sin ningún rubor y sin ningún complejo".

Preguntado por si contemplan alguna alternativa al pacto, Barrera ha subrayado que la posición de Vox es clara al defender "cualquier violencia" y rechazar "distinguir entre personas y sexos". "Vamos a combatir eso: el gran negocio que se ha hecho a través de esta filosofía", ha dicho.