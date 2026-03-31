Bejís (Castellón) registra rachas de viento de hasta 85 km/h en las últimas horas

Fuerte racha de viento
Fuerte racha de viento - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 31 marzo 2026 9:12
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CASTELLÓ 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Bejís ha registrado rachas de viento de hasta 85 km/h en las últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A Bejís le han seguido algunos municipios como Villafranca, con rachas de viento de 59 km/h; y Morella, con vientos de hasta 55 km/h, han apuntado las mismas fuentes.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha informado de un servicio relacionado con el viento en la provincia de Castellón.

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