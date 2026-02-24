El Bellas Artes llena un hueco "importante" de su colección con obras maestras de Brueghel, Madrazo y Blanchard

El Museo de Bellas Artes de València (MuBav) "llena" un hueco importante de su colección con la incorporación de tres obras maestras de Jean Brueghel, José de Madrazo y María Blanchard. - MINISTERIO CULTURA

El Museo de Bellas Artes de València (MuBav) "llena" un hueco importante de su colección con la incorporación de tres obras maestras de Jean Brueghel, José de Madrazo y María Blanchard.

En concreto, las piezas, adscritas por el Ministerio de Cultura, son un 'Bodegón con flores', óleo sobre tabla (35 x 28 cm) realizado hacia 1625 posiblemente por el pintor flamenco Jan Brueghel; el 'Retrato de Manuel Godoy', óleo sobre lienzo (71 x 62 cm) fechado en 1815 y realizado en Roma por José de Madrazo; y 'La fillete à la soupe', óleo sobre lienzo (81 x 54 cm) de la artista María Blanchard, realizado en París en 1924.

La recién remodelada sala de pintura medieval valenciana del museo ha acogido un acto que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí Ferre; la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso Rodríguez; y el director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel.

Este último ha puesto en relieve que el Museo de Bellas Artes de València es "la muestra viva de cómo se encuentran las distintas administraciones que componen el Estado español", ya que se trata de un museo de titularidad estatal y de gestión autonómica.

Así, ha celebrado que personas que trabajan en "lugares diferentes" lo hagan por "un mismo objetivo, que es la protección de nuestro patrimonio, la conservación, la investigación y la difusión de su conocimiento".

El director ha señalado que, a partir de este momento, y de manera "inmediata" se incorporan a la colección estable de la pinacoteca tres obras "excepcionales". Dos de ellas, creadas a partir del siglo XIX por dos artistas españoles, José de Madrazo y María Blanchard, que, según ha indicado González Tornel, "han sido adquiridas por el Ministerio de Cultura a lo largo del 2025, a propuesta de este museo para ser integrados y rellenar dos lagunas importantes en la colección de la institución".

"PIEZAS EXCELENTES EN SU GÉNERO"

En este sentido, ha explicado que la incorporación de la tercera obra, 'Bodegón con flores', es fruto de "una excelente labor de investigación y recuperación del patrimonio que ha llevado acabo la Guardia Civil".

Asimismo, ha incidido en que las tres piezas son "obras maestras": "Todas son piezas excelentes en su género en el momento en que fueron producidas", ha subrayado.

Además, ha manifestado que la obra de María Blanchard "cumple" con una de las tareas pendientes del museo valenciano, "la incorporación de obras maestras pintadas por mujeres artistas": "Queremos las mujeres pasen a formar parte de este museo, pero ahora hemos conseguido que la mejor pintora española de principios del siglo XX entre en nuestra colección", ha remarcado.

Por su parte, la consellera de Cultura ha resaltado que este acto "es una muestra del éxito de la colaboración entre instituciones" y ha incidido en que el Bellas Artes de València "es la segunda colección artística de España y todos debemos implicarnos en su cuidado y mejora".

En este contexto, Ortí se ha dirigido al secretario de estado de Cultura y le ha dicho: "Ya tenemos un museo espectacular por dentro y ahora solo nos falta que sea también espectacular por fuera", en relación con las obras de mejora del exterior del museo que desde la Conselleria de Cultura se han solicitado.

Sobre esta cuestión, Jordi Martí ha apuntado que, "de la misma manera en que el Ministerio se ocupa de ayudar en la rehabilitación, y que va a seguir, hay que continuar con el contenido".

"Más allá del compromiso de mantener las paredes, es importante mantener la diversidad de lo que las paredes necesitan, que es una colección viva en la que se incorporan nuevas piezas", ha sostenido.

Igualmente, ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración entre instituciones y ha asegurado que desde el Ministerio de Cultura "siempre" tendrán ese compromiso: "Las distancias políticas seguro que son muchas, pero la capacidad de colaborar sigue intacta en todo nuestro espíritu de poder colaborar también con el Gobierno valenciano y con otros gobiernos de las comunidades autónomas españolas para hacer crecer y para mejorar el desarrollo cultural del país".

NUEVAS OBRAS

'Bodegón con flores' es obra del flamenco Jan Brueghel el Viejo (1568-1625) o de su hijo Jan Brueghel el Joven (1601-1678), quien heredó el taller de su padre en 1625. Ambos fueron reputados pintores de flores y otros temas similares que dotaron a su obra de un acento personal.

Esta pintura de Brueghel fue recuperada en una operación contra el tráfico ilícito, la Operación 'Altarpiece', desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, la Guardia Civil, y el Arma dei Carabinieri de Italia, junto con otros 68 bienes culturales de gran valor que se habían exportado de manera ilegal de España a Italia.

La investigación sobre estos bienes exportados ilegalmente comenzó en 2023 y su restitución a España se hizo efectiva en julio de 2025.

El destino de estos bienes, que se han repartido por museos públicos de todo el Estado, se decidió en el último Consejo del Patrimonio Histórico, órgano colegiado en el que participan los responsables en materia de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y el Estado, que se celebró en la Academia de España en Roma el pasado 21 de octubre de 2025.

Se han presentado también dos nuevas obras adquiridas por el Ministerio de Cultura a propuesta del Director del Museo de Bellas Artes. Por una parte, el 'Retrato de Manuel Godoy', una pintura firmada y fechada en 1815 por José de Madrazo (1781-1859), fundador de una de las sagas españolas de artistas más famosos del siglo XIX.

La pintura corresponde a la primera etapa de José de Madrazo en Roma, donde pinta a personalidades de la nobleza y del mundo de la pintura, coincidiendo con el exilio de Manuel Godoy, favorito y primer ministro de Carlos IV, al que retrata de perfil, con un marcado estilo neoclásico que recuerda a la medallística romana.

COLECCIÓN COMPLETA DE MADRAZO EN EL MUSEO

Este retrato, que completa la colección de obras de los Madrazo que posee el MuBAV, se adquirió mediante oferta de venta directa por un importe de 50.000 euros.

Finalmente, 'La fillete à la soupe' es un óleo sobre lienzo de María Blanchard (1881-1932), pintora española que militó activamente en el cubismo, aunque optó por la vuelta a un arte figurativo en el período de entreguerras.

La obra ahora incorporada al MuBAV participó en la exposición de Blanchard en Bruselas en 1925, donde fue adquirida por la colección Jean Carzou. Tras participar en diferentes exposiciones, en 2001 llegó a su último propietario, hasta su adquisición por el Ministerio de Cultura mediante oferta de venta directa por un importe de 120.000 euros.

Esta pintura, pieza capital para entender la reformulación de la pintura figurativa tras el cubismo, se integra ahora a la perfección en la colección de arte moderno del Museo de Bellas Artes de València, enriqueciendo el número de piezas de la vanguardia figurativa española de los años treinta junto con las obras ya existentes de Rosario de Velasco, Balbino Giner u Horacio Ferrer de Morgado.