Benicàssim celebrará el 100 cumpleaños de un vecino poniendo su nombre a una calle

Gerardo Vallejo Ramón, vecino de Benicàssim que cumple 100 años - AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM

CASTELLÓ, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón) propondrá para el pleno del próximo viernes dar a una de las calles del municipio el nombre de su vecino D. Gerardo Vallejo Ramón, con motivo de su centenario.

"Gerardo Vallejo Ramón, además de ser un vecino querido en Benicàssim, ha demostrado a lo largo de su vida un espíritu de colaboración, dedicación y entrega con toda la sociedad benicense", ha destacado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, según un comunicado del consistorio.

El Ayuntamiento de Benicàssim quiere rendir este reconocimiento en nombre de todos sus vecinos, "a su figura como benicense y ciudadano ejemplar", ha añadido Marqués.

D. Gerardo, que cumplirá 100 años este jueves 27 de noviembre, es un ejemplo por "su formalidad, su seriedad, bondad y coherencia; haciéndose notar y respetar entre los vecinos de Benicàssim. Comprometido con su pueblo, ha participado tanto en la vida civil como en la parroquial, destacando su colaboración con la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y su atención cristiana a los fieles enfermos", destacan también sus familiares.